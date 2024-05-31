Приватбанк расширяет программу поддержки экспортеров

ПриватБанк принимает заявки на совместную с Украинским "Экспортно-кредитным агентством" (ЭКА) программу поддержки экспортеров .

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В партнерстве с ЭКА Приватбанк финансирует украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов с целью выполнения экспортных контрактов.

В ближайшее время банк планирует распространить действие программы и на клиентов микробизнеса.

Какие условия программы

По условиям программы, ЭКА будет страховать риски банка по кредитам, предоставленным на финансирование производства экспортных товаров в соответствии с внешнеэкономическими контрактами (соответствующими требованиям ЭКА в части УКТ ВЭД).

Максимальная сумма такого кредита на заемщика может составить 10 миллионов гривен, срок кредитования – до 1 года.

"Новация расширенной программы заключается в том, что если сумма финансирования не превышает 5 млн грн залогом по кредиту выступает только поручительство владельца, для кредитов более 5 млн грн - также и имущественные права по экспортному контракту", - отмечают в Приватбанке.

Напомним, Приватбанк подписал соглашение с Экспортно-кредитным агентством (ЭКА) о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, выдаваемым на выполнение экспортных контрактов.

Портфельное страхование выданных кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу – это механизм поддержки экспортеров во время войны, оперативно наработанный и запущенный Министерством экономики Украины и ЭКА в партнерстве с украинскими банками в июне 2022 года с целью широкой поддержки, восстановления и увеличения присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.

Об Экспортно-кредитном агентстве

ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" основано в 2018 году.

Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Учреждение защищает украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением контрактов ВЭД, предоставляет широкий спектр услуг, позволяющих усилить кредитную политику украинских экспортеров и эффективно управлять своими финансовыми потоками. К примеру, предприятие хочет взять кредит, чтобы профинансировать экспортный контракт. Но банк не выдаст этот кредит без страхования, которое, со своей стороны, может обеспечить ЭКА.

В мае 2024 года Экспортно-кредитное агентство Украины (ЕКА) приступило к приему заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект остраховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства.