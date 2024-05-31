Приватбанк розширює програму підтримки експортерів

Приватбанк приймає заявки на спільну з Українським "Експортно-кредитним агентством" (ЕКА) програму підтримки експортерів .

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що у партнерстві з ЕКА Приватбанк фінансує українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

Найближчим часом банк планує поширити дію програми і на клієнтів мікробізнесу.

Які умови програми

За умовами програми, ЕКА страхуватиме ризики банку за кредитами, наданими на фінансування виробництва експортних товарів відповідно до зовнішньоекономічних контрактів (які відповідають вимогам ЕКА в частині УКТ ЗЕД).

Максимальна сума такого кредиту на позичальника може становити 10 мільйонів гривень, термін кредитування - до 1 року.

"Новація розширеної програми полягає в тому що, якщо сума фінансування не перевищує 5 млн грн заставою за кредитом виступає лише порука власника, для кредитів більше 5 млн грн - також і майнові права за експортним контрактом", - зауважують в Приватбанку.

Нагадаємо, Приватбанк підписав угоду з Експортно-кредитним агентством (ЕКА) про співпрацю в рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, які будуть видані на виконання експортних контрактів.

Портфельне страхування виданих кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави – це механізм підтримки експортерів під час війни, який був оперативно напрацьований та запущений Міністерством економіки України та ЕКА у партнерстві з українськими банками в червні 2022 року з метою широкої підтримки, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.

Про Експортно-кредитне агентство

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Наприклад, підприємство хоче взяти кредит, щоб профінансувати експортний контракт. Але банк не видасть цей кредит без страхування, яке зі свого боку може забезпечити ЕКА.

У травні 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) розпочало прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.