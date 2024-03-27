Приватбанк надаватиме гарантії імпортерам через шведське експортно-кредитне агентство

Державний ПриватБанк відкриває нові можливості для українського бізнесу, який працює з компаніями зі Швеції та з квітня надаватиме гарантії імпортерам продукції через шведське експортно-кредитне агентство (EKN).

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначаться, що від початку квітня клієнти, що імпортують товари зі Швеції, за потреби зможуть отримати у Приватбанку акредитив або гарантії зі страхуванням ризиків шведським експортно-кредитним агентством (EKN).

"Це сприятиме збільшенню можливостей для імпорту товарів першої необхідності зі Швеції задля відновлення та економічного розвитку бізнесу", - підкреслюють в Приватбанку.

Там нагадують, що нещодавно шведський уряд ухвалив положення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України, якими займатиметься EKN.

Постанова набирає чинності з 1 квітня 2024 року.

"Спеціальні експортні кредитні гарантії роблять інвестиції в Україну простішими та менш ризикованими для шведських компаній. ПриватБанк має великий досвід роботи з міжнародними гарантіями та акредитивами. Висококваліфіковані спеціалісти банку нададуть допомогу у підготовці контракту, онлайн підтримку та консультації для оперативного проведення міжнародних операцій", - зауважив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

ПриватБанк спільно з ЕКА запустив програму підтримки клієнтів-експортерів

ПриватБанк запустив спільну з Українським "Експортно-кредитним агентством" (ЕКА) програму підтримки експортерів.

На першому етапі партнерства з ЕКА ПриватБанк фінансуватиме українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

За умовами програми ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.

На першому етапі партнерства з ЕКА ПриватБанк фінансуватиме українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

За умовами програми ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Зауважимо, портфельне страхування виданих кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави – це механізм підтримки експортерів під час війни, який був оперативно напрацьований та запущений Міністерством економіки України та ЕКА у партнерстві з українськими банками в червні 2022 року з метою широкої підтримки, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com