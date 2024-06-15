- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
В Украине начнут действовать новые требования к продовольственным рынкам: что изменится
В октябре в Украине начинают действовать новые гигиенические требования к агропродовольственным рынкам, утвержденные приказом Минагрополитики.
Об этом сообщает Госпродслужба.
Отмечается, что требования распространяются на агропродовольственные рынки, оптовые рынки сельскохозяйственной продукции и рыночные комплексы всех типов независимо от их подчинения и форм собственности и устанавливают гигиенические требования к территории, помещениям, оборудованию, торгово-технологическому оборудованию, инвентарю, содержанию агропродовольственных рынков, пищевым продуктам и животным, предназначенным для производства реализуемых на них пищевых продуктов.
В частности, операторы агропродовольственных рынков обязаны получать эксплуатационное разрешение или регистрировать мощности агропродовольственного рынка, в соответствии с требованиями Закона Украины « Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов».Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, запрещается функционирование агропродовольственного рынка при отсутствии аккредитованной лаборатории.
"Операторы агропродовольственных рынков должны обеспечить надлежащие условия для работы аккредитованной лаборатории, в частности путем предоставления в пользование служебных помещений, обеспеченных отоплением, электроснабжением, вентиляцией, водоснабжением и водоотводом", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
Там добавляют, что в целом гигиеническими требованиями к агропродовольственным рынкам регламентировано:
- общие требования к агропродовольственным рынкам;
- требования к территории агропродовольственного рынка;
- требования к помещениям, оборудованию, торгово-технологическому оборудованию, инвентарю агропродовольственных рынков;
- требования к реализации на агропродовольственных рынках пищевых продуктов и животных, предназначенных для производства пищевых продуктов;
- меры по борьбе с вредителями на агропродовольственных рынках;
- требования к гигиене персонала агропродовольственного рынка, работающего в зоне обращения с пищевыми продуктами;
- обязанности операторов агропродовольственных рынков
В Госпродпотребслужбе призывают операторов рынка добросовестно соблюдать нормы действующего законодательства, обеспечивая тем самым прозрачность собственного бизнеса и безопасность пищевых продуктов.