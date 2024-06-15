В Україні почнуть діяти нові вимоги до продовольчих ринків: що зміниться

У жовтні в Україні починають діяти нові гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків, затверджені наказом Мінагрополітики.

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Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Зазначається, що вимоги поширюються на агропродовольчі ринки, оптові ринки сільськогосподарської продукції та ринкові комплекси всіх типів незалежно від їх підпорядкування та форм власності та встановлюють гігієнічні вимоги до території, приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря, утримання агропродовольчих ринків, харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів, що на них реалізовуються.

Зокрема, операторів агропродовольчих ринків зобов’язано отримувати експлуатаційний дозвіл або реєструвати потужності агропродовольчого ринку, відповідно до вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Крім того, забороняється функціонування агропродовольчого ринку за відсутності акредитованої лабораторії.

"Оператори агропродовольчих ринків повинні забезпечити належні умови для роботи акредитованої лабораторії, зокрема, шляхом надання у користування службових приміщень, забезпечених опаленням, електропостачанням, вентиляцією, водопостачанням та водовідведенням", - підкреслили в Держпродспоживслужбі.

Там додають, що загалом гігієнічними вимогами до агропродовольчих ринків регламентовано:

загальні вимоги до агропродовольчих ринків;

вимоги до території агропродовольчого ринку;

вимоги до приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря агропродовольчих ринків;

вимоги до реалізації на агропродовольчих ринках харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів;

заходи боротьби із шкідниками на агропродовольчих ринках;

вимоги до гігієни персоналу агропродовольчого ринку, який працює в зоні поводження з харчовими продуктами;

обов'язки операторів агропродовольчих ринків.

У Держпродспоживслужбі закликають операторів ринку сумлінно дотримуватись норм чинного законодавства, тим самим забезпечуючи прозорість власного бізнесу і безпечність харчових продуктів.