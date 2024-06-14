Огірки в Україні знову дорожчають через скорочення пропозиції

Після різкого падіння цін тижнем раніше, на ринку огірків в Україні знову переважає тенденція до подорожчання. Ціни на цей овоч зросли на третину.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Експерти пов'язують зростання цін із суттєвим скороченням пропозиції. Майже всі тепличні комбінати наразі проводять зачистки перед підготовкою до другої сівозміни, що значно знизило обсяги вибірки.

Одночасно зменшилась пропозиція з літніх теплиць через уповільнення збору врожаю через погодні умови.

В результаті, ціни на тепличний огірок зросли на 30% порівняно з минулим тижнем і формуються в діапазоні 30-50 грн/кг ($0,74-1,23/кг). Багато комбінатів відмовились від вирощування огірків другої сівозміни або скоротили площі на їх користь.

Наразі тепличні огірки в Україні вже на 15% дорожчі, ніж торік у цей період. Проте гравці ринку попереджають, що подальше зростання цін може негативно позначитися на збуті.

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на тепличні помідори. Наразі виробники продають овоч у діапазоні 60-75 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

Цибуля може стати найбільш прибутковою овочевою культурою в новому сезоні

Більшість учасників ринку вважають, що саме на цибулі вдасться добре заробити у новому сезоні, свідчать результати опитування проєкту EastFruit.

Результати опитування, враховуючи втрати, яких зазнали фермери та трейдери на цибулі в сезоні, що минає, здивували аналітиків. Так, цибуля, як і роком раніше, знову опинилася поза конкуренцією, і знову більшість учасників ринку вважають, що на ній вдасться добре заробити. Якщо точніше, то 41% учасників опитування віддає перевагу цибулі як культурі, яка допоможе фермерам заробити максимальний прибуток у новому сезоні.

Удвічі менше людей, 20%, проголосувало за картоплю. Однак картопля посіла друге місце серед культур, які можуть, на думку учасників ринку, виявитися найбільш прибутковими. Не дивно, що морква опустилася лише на четверте місце з огляду на перевиробництво цієї культури в деяких регіонах у 2023 році. А ось капуста посіла третє місце, майже наздогнавши картоплю. У можливості добре заробити на капусті в новому сезоні вірять 16% учасників опитування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com