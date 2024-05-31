В Україні знову подорожчали помідори: які ціни

Цього тижня в Україні знову зросли ціни на тепличні помідори. Наразі виробники продають овоч у діапазоні 60-75 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами учасників ринку, через обмежену пропозицію даної продукції попит на тепличні томати дещо підвищився, завдяки чому виробники отримали можливість підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

Так, після незначного спаду цін на минулому тижні, ціни на томати в українських тепличних комбінатах сьогодні знову підвищилися до 60-75 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

"Причиною зростання цін на тепличні томати експерти називають скорочення обсягів пропозиції даної продукції на ринку не лише з місцевих тепличних комбінатів, а й суттєве зменшення поставок томату із зовнішнього ринку. Також підтримку цін надавав стабільний попит на цю продукцію з боку оптових компаній та роздрібних мереж", - зауважують аналітики.

Вони додають, що при цьому, незважаючи на чергове подорожчання, тепличний томат в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці травня минулого року.

Які ціни на овочі

На українському ринку спостерігається тенденція до зниження цін на ранню білокачанну капусту нового врожаю. Основною причиною понижувальних цінових коригувань стало сезонне збільшення пропозиції цього овочу на тлі відносно невисокого попиту.

В Україну почали надходити оптові партії цибулі нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану. Наразі цибуля подешевшала до 20-28 грн за кг порівняно з 25-30 грн/кг тижнем раніше.

Ціни на тепличний огірок в Україні також стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Станом на середину травня вітчизняні тепличні господарства реалізують цю продукцію на 28% дешевше.