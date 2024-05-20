Яким буде урожай черешні та чого очікувати від цін: прогноз виробника

Цього сезону черешні на торгових прилавках буде не набагато більше, ніж минулого року, але ціна буде нижчою.

Про це AgroPortal.ua повідомив агроном господарства СТОВ "Енограй" Віталій Крупа.

Зокрема, черешні плодоносної у СТОВ "Енограй" (ТМ FruitOk) на Херсонщині посаджено 50 га, лінійка сортів від суперраннього до суперпізнього. Проте на підприємстві поки що не можуть сказати, скільки вдасться зібрати врожаю, але планують не менше ніж минулого року - 200 т ягоди.

СТОВ "Енограй" цього сезону планує реалізовувати ягоду на внутрішньому ринку. Співпрацюють із мережами METRO, WineTime та місцевими перекупниками. У підприємства проблем з логістикою не має, бо воно має власні автомобілі.

Крупа спрогнозував, що цього сезону продукції буде не набагато більше, ніж минулого року, але ціна буде нижчою.

За його словами, до війни площа саду господарства сягала 400 га, зараз вдалося зберегти 160 га. Серед основних культур: персик, черешня, слива. При цьому восени був висаджений персиковий сад. Понад 50 тис. саджанців 64 сорти привезли з Іспанії.

Як повідомив агроном, закуплену ще до війни сортувальну лінію встановити так і не вдалося. Будівлю, де вона мала стояти, знищено на 90%, тому поки обладнання знаходиться на зберіганні. Однак приміщення для зберігання ягоди є після деокупації відновили 4 камери на 200 т, поки цього вистачає. Ще є холодильник на 3 тис. т.

У господарстві планують розпочати збір черешні наприкінці травня – на початку червня. На цьогорічний сезон ягід сильно вплинули перепади температури.

За його словами, погодні умови вплинули по-різному на кожен сорт ягоди.

“Той, що зацвів трохи раніше, і коли літала бджола, – гарно запилився. А ті, що зацвіли у холодну пору, вже гірше зав’язалися. Зараз температури низькі, зранку до +5° С, вдень +20-25° С. Такі великі перепади для дерев не дуже сприятливі, та й для всіх культур”, – підкреслив агроном.

Зауважимо, сезон продажів української черешні цього року стартував майже на три тижні раніше порівняно з минулим роком завдяки теплим погодним умовам, які сприяли швидшому дозріванню врожаю.

Наразі закарпатська черешня коштує на львівському ринку "Шувар" 75-120 грн/кг, хоча в Ужгороді її продають по 150 грн/кг. Водночас український ринок лише розпочинає отримувати перші партії ранньої продукції в очікуванні більших обсягів високоякісної черешні з інших регіонів.

Додамо, що коли минулого року на українському ринку у продажу з'явилась перша імпортна черешня, то у Києві її можна було знайти за "космічною" ціною в 1200 гривень за кілограм. Проте, попри холодну і затяжну минулорічну весну, сезон продажів вітчизняної черешні почався без запізнень.

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