В Україні стрімко подорожчала полуниця: які ціни

Цього тижня українські садівники підвищили ціни на полуницю. Вартість ягоди зросла одразу на 37% через похолодання.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та малооб'ємні поставки полуниці, які пояснюються погіршенням погодних умов в основних регіонах вирощування цієї ягоди.

Так, сьогодні українські садівники продають полуницю по 50-80 грн/кг, що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Учасники ринку вважають, що ажіотаж навколо полуниці пов'язаний із дуже низькою її пропозицією на ринку, хоча сезон ягоди з відкритого ґрунту у південних та західних областях уже розпочався", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що на сьогоднішній день місцева полуниця на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 48% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Але при цьому аналітики прогнозують, що незабаром ціна на цю ягоду може помітно знизитися.

Свою думку вони аргументують тим, що погодні умови стабілізуються, внаслідок чого збільшиться пропозиція полуниці з місцевих господарств.

Зауважимо, минулого тижня в Україні різко знизилися ціни на полуницю з місцевих господарств. Ягоду пропонували до продажу у діапазоні 35–60 грн/кг.

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