Через заморозки ягідники України можуть втратити половину врожаю лохини

Аномальна погода цієї весни завдає чимало збитків українським аграріям: через тривалі нічні заморозки українські ягідники втратять чи не половину врожаю лохини. Про це з посиланням на експертів передає EastFruit.

“До вчорашнього дня наші втрати були приблизно 30% від запланованого врожаю. Зараз ми оцінюємо їх на рівні 50%. Більш точні оцінки надасть Торгово-Промислова палата у процесі висновків про форс-мажорні обставини”, - заявив директор з розвитку та стратегії ТОВ “Нікдарія” (компанія має 100 гектарів плантацій лохини) Євген Харлан.

Фахівець зазначив, що у деяких господарствах втрати можуть сягнути 90%, водночас найбільш катастрофічна ситуація склалася на півночі України. Харлан також вважає, що ранні та середні сорти лохини втрачені повністю.

“Процес цвітіння вже закінчився. Це, фактично, вже були невеличкі ягідки. Там, де цвітіння ще не почалось, це пізні сорти, ще є певні шанси на врожай. Але там, де на кущах вже були зав’язі, – ягід вже не буде”, - заявив він.

Харлан також розповів, що за таких низьких температур не допомогло навіть використання спеціальних препаратів для захисту від заморозків. При тому, що “Нікдарія” у цьому сезоні тестувала генератори гарячого диму з так званої “гліцеринової пушки”.

Спеціаліст висловив сподівання, що рекордні заморозки не вплинуть на плантації півдня України та Закарпаття. Водночас Харлан прогнозує, що навіть внутрішній попит лохини цього сезону не буде задоволений.

Україна експортує лохину

Нагадаємо, що Україна є одним із крупних експортерів лохини на світові ринки. У 2023 році країна навіть встановила історичний рекорд експорту, вперше поставивши на зовнішні ринки трохи більше 4 тисяч тонн цієї блакитної ягоди у свіжому вигляді.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак пояснив, що торік погодні умови для формування високого врожаю лохини були майже оптимальними, а наприкінці сезону з’явився несподіваний бонус для експортерів: різко знизилася урожайність ягоди в Перу (найбільшому світовому експортері).

Аналітики констатують, що за підсумком 2023 року експорт української лохини до Німеччини, яка, до речі, є головним ринком збуту для лохини з Польщі, зріс у 18 разів. Іншими словами, Україна почала відбирати частку ринку лохини Німеччини у Польщі.

Також істотно – на 37%, зріс експорт української лохини до Нідерландів, більш ніж у 4 рази – до Іспанії та низки інших країн Євросоюзу. Крім того, на 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії, яка входила до четвірки головних ринків збуту.

Окрім того, за підсумкам минулого року Україні увірвалася до ТОП-7 експортерів лохини в Китай.

На думку фахівців, подальше зростання експорту найдорожчої ягоди під питанням через агресію РФ, дефіцит робочих рук i, як ми вже зазначали, погодні умови у вигляді травневих заморозків.

Як заморозки вплинуть на урожай яблук

Весняні заморозки можуть суттєво вплинути і на кількість та якість цьогорічного урожаю яблук в Україні. Погодні умови були найбільш несприятливими для центральної України та Поділля, відтак найбільші ураження отримали сади у цих регіонах. Відповідно, спеціалісти прогнозують там i найбільші втрати, подекуди до 30-40% врожаю.

Водночас менших втрат зазнали сади, розташовані на пагорбах на заході України, який поки що переживає сезон майже без втрат. Звичайно, фахівці не поспішають давати прогнози врожаю, адже в червні ще буде природний опад яблук, можливі й інші катаклізми, наприклад, град. Але за стабільних стандартних умов урожай може бути на 10-20% нижчим, ніж зазвичай.

Також зазначається, що деякі сорти яблук постраждали більше, ніж інші, особливо ті, що мають проблеми зі шкіркою, і ці плоди, ймовірно, будуть використані у переробці, замість експорту.

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