Цьогоріч виробництво та експорт зернових в Україні скоротяться – USDA

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Виробництво та експорт пшениці

За оцінками USDA, в 2024/25 маркетинговому році виробництво пшениці в Україні скоротиться на 2 млн тонн в порівнянні з попереднім сезоном і становитиме 21 млн тонн. Це зниження буде спричинене, ймовірно, погіршенням логістики та складної воєнної ситуації в країні.

Водночас, прогнозований рівень виробництва 21 млн тонн є доволі високим показником на тлі повномасштабної війни.

Через менший врожай пшениці USDA очікує скорочення експортних поставок цієї культури з України в новому маркетинговому році. Згідно з прогнозом, експорт пшениці з України впаде на 3,5 млн тонн порівняно з поточним сезоном - до 14 млн тонн.

Такий обсяг експорту є значно нижчим за рекордний показник 2021/22 МР, коли з України було експортовано близько 19 млн тонн пшениці.

При цьому, прогноз світового ринку пшениці на 2024/25 МР передбачає дещо нижчі початкові запаси, ніж попереднього року, збільшення виробництва та споживання, помірне зростання торгівлі та скорочення кінцевих запасів.

Виробництво кукурудзи знизиться до 27 млн тонн

Для кукурудзи прогнозується скорочення виробництва на 4 млн тонн до 27,0 млн тонн, а експорту - на 2 млн тонн до 24,0 млн тонн порівняно з 2023/24 маркетинговим роком.

Водночас експерти USDA прогнозують світове виробництво кукурудзи у сезоні 2024/25 на рівні 1 219,93 млн т (1 228,09 млн т у 2023/24 МР). Оцінка світового експорту кукурудзи — 191,1 млн т (-6,28 млн т), прогноз кінцевих запасів — 312,27 млн т (-0,8 млн т).

В УЗА прогнозують менший врожай

В Українській зерновій асоціаціїї повідомили, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

За таких умов експорт в новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн т. Для порівняння, в поточному сезоні за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн т зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Зауважимо, за попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

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