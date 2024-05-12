Аналітики прогнозують зменшення урожаю кукурудзи в Україні в новому сезоні

Аналітики USDA дали прогноз щодо врожаю кукурудзи в Україні у сезоні 2024/25 — 27 млн т (-4 млн т), експорт прогнозується на рівні 24 млн т (-2 млн т), кінцеві запаси — 1,48 млн т (-1,43 млн т).

Про це повідомляє видання Latifundist з посиланням на звіт USDA за травень.

Водночас експерти USDA прогнозують світове виробництво кукурудзи у сезоні 2024/25 на рівні 1 219,93 млн т (1 228,09 млн т у 2023/24 МР). Оцінка світового експорту кукурудзи — 191,1 млн т (-6,28 млн т), прогноз кінцевих запасів — 312,27 млн т (-0,8 млн т).

Також аналітики оцінили виробництва кукурудзи в США у 377,4 млн т (-12,23 млн т), прогноз експорту — 55,88 млн т (+1,27 млн т). Кінцеві запаси будуть на рівні 53,39 млн т (+2,03 млн т).

Прогноз для основних експортерів кукурудзи на 2024/25 МР:

Крім цього, експерти USDA прогнозують врожай кукурудзи в Китаї на рівні 292 млн т (+3,16), імпорт — 23 млн т, кінцеві запаси — 212,84 млн т (+1,98 млн т).

В УЗА прогнозують менший врожай за всіма сільгоспкультурами, крім сої

В Українській зерновій асоціаціїї повідомили, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

За таких умов експорт в новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн т. Для порівняння, в поточному сезоні за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн т зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Зауважимо, за попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цієї культури передбачається виробництво 5,2 млн тонн. У 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

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