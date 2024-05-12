Аналитики прогнозируют уменьшение урожая кукурузы в Украине в новом сезоне

Аналитики USDA дали прогноз по урожаю кукурузы в Украине в сезоне 2024/25 - 27 млн т (-4 млн т), экспорт прогнозируется на уровне 24 млн т (-2 млн т), конечные запасы - 1,48 млн т (-1 ,43 млн т).

Об этом сообщает издание Latifundist со ссылкой на отчет USDA за май.

В то же время эксперты USDA прогнозируют мировое производство кукурузы в сезоне 2024/25 на уровне 1 219,93 млн т (1 228,09 млн т в 2023/24 МГ). Оценка мирового экспорта кукурузы – 191,1 млн т (-6,28 млн т), прогноз конечных запасов – 312,27 млн т (-0,8 млн т).

Также аналитики оценили производства кукурузы в США в 377,4 млн т (-12,23 млн т), прогноз экспорта - 55,88 млн т (+1,27 млн т). Конечные запасы будут на уровне 53,39 млн т (+2,03 млн т).

Прогноз для основных экспортеров кукурузы на 2024/25 МГ:

Кроме этого, эксперты USDA прогнозируют урожай кукурузы в Китае на уровне 292 млн т (+3,16), импорт – 23 млн т, конечные запасы – 212,84 млн т (+1,98 млн т).

В УЗА прогнозируют меньший урожай по всем сельхозкультурам, кроме сои

В Украинской зерновой ассоциации сообщили, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 может составить около 43,7 млн т. Для сравнения, в текущем сезоне по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,1 млн т зерновых и масличных при беспрепятственной работе украинского морского коридора и Дунайского пути.

Отметим, по предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн. тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (в 2023 г. – 5,7 млн тонн) и кукурузы – 26,7 млн. тонн (было 30,5 млн. тонн).

Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои. Этой культуры предусматривается производство 5,2 млн. тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн. тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн. тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн. тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн тонн.

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