В этом году производство и экспорт зерновых в Украине сократятся – USDA

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 год маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Производство и экспорт пшеницы

По оценкам USDA, в 2024/25 маркетинговом году производство пшеницы в Украине сократится на 2 млн. тонн по сравнению с предыдущим сезоном и составит 21 млн. тонн. Это понижение будет вызвано, вероятно, ухудшением логистики и сложной военной ситуации в стране.

В то же время прогнозируемый уровень производства 21 млн тонн является достаточно высоким показателем на фоне полномасштабной войны.

Из-за меньшего урожая пшеницы USDA ожидает сокращение экспортных поставок этой культуры из Украины в новом маркетинговом году. Согласно прогнозу, экспорт пшеницы из Украины упадет на 3,5 млн тонн по сравнению с текущим сезоном – до 14 млн тонн.

Такой объем экспорта значительно ниже рекордного показателя 2021/22 МГ, когда из Украины было экспортировано около 19 млн тонн пшеницы.

При этом прогноз мирового рынка пшеницы на 2024/25 МГ предусматривает несколько более низкие начальные запасы, чем в предыдущем году, увеличение производства и потребления, умеренный рост торговли и сокращение конечных запасов.

Производство кукурузы снизится до 27 млн. тонн

Для кукурузы прогнозируется сокращение производства на 4 млн тонн до 27,0 млн тонн, а экспорта – на 2 млн тонн до 24,0 млн тонн по сравнению с 2023/24 маркетинговым годом.

В то же время эксперты USDA прогнозируют мировое производство кукурузы в сезоне 2024/25 на уровне 1 219,93 млн т (1 228,09 млн т в 2023/24 МГ). Оценка мирового экспорта кукурузы – 191,1 млн т (-6,28 млн т), прогноз конечных запасов – 312,27 млн т (-0,8 млн т).

В УЗА прогнозируют меньший урожай

В Украинской зерновой ассоциации сообщили, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 может составить около 43,7 млн т. Для сравнения, в текущем сезоне по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,1 млн т зерновых и масличных при беспрепятственной работе украинского морского коридора и Дунайский путь.

Заметим, по предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Источник фото: ua.depositphotos.com