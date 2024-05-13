Через заморозки урожай яблук в Україні буде нижчим на 10-20% - експерт

Весняні заморозки можуть суттєво вплинути на кількість та якість цьогорічного урожаю яблук в Україні. Про це повідомив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій у статті для FreshPlaza.

“Цей рік приніс Україні відразу кілька сюрпризів: рання весна, одночасне і тривале цвітіння, пізні заморозки, неактивне запилення квітів бджолами внаслідок низьких температур. Звичайно, всі ці фактори виникли не в усіх садах по всій території України, але все ж ці обставини призвели до певного негативного впливу на врожай та його кількість”, - зазначив фахівець.

Фото: FreshPlaza

Гуржій роз’яснив, що яблуні цієї весни почали досить активно квітнути на декілька тижнів раніше, ніж зазвичай. Тож заморозки пошкодили вже не квіти, а безпосередньо зав’язь, що вплине на урожай у низці українських регіонів.

Експерт також зауважив, що погодні умови були найбільш несприятливими для центральної України та Поділля, відтак найбільші ураження отримали сади у цих регіонах. Відповідно, спеціалісти прогнозують там i найбільші втрати, подекуди до 30-40% врожаю.

“Менших втрат зазнали сади, розташовані на пагорбах, що на заході України, який поки що переживає сезон майже без втрат. Звичайно, про прогнози врожаю говорити зарано, адже в червні ще буде природний опад яблук, можливі й інші катаклізми, наприклад, град. Але за стабільних стандартних умов ми вже бачимо, що урожай може бути на 10-20% нижчим, ніж зазвичай”, - спрогнозував Гуржій.

Фото: FreshPlaza

У повідомленні також зазначається, що деякі сорти яблук постраждали більше, ніж інші, особливо ті, що мають проблеми зі шкіркою, і ці плоди, ймовірно, будуть використані у переробці, замість експорту.

Варто також зауважити, що з урахуванням інформації про заморозки в інших країнах (Польщі, Чехії, Німеччині) i очікуванням меншого врожаю в Україні, фахівці прогнозуються підвищені світові ціни на яблука.

Куди та як Україна експортує яблука

Нагадаємо, що у січні Україна експортувала великі оптові партії свіжих яблук у 22 країни на різних континентах. При цьому всі три перші місця серед основних покупців українського яблука в січні зайняли країни Близького Сходу. На ОАЕ, Саудівську Аравію та Ірак припало понад 60% поставок цих фруктів.

Так, в січні 2024 року в ОАЕ було відправлено за один місяць 2,5 тисячі тонн продукції, що зробило Емірати головним ринком збуту. І це незважаючи на проблеми з логістикою у Червоному морі. До слова, у березні Україна стала другим найбільшим постачальником яблука на ринок ОАЕ.

На четвертому місці серед найважливіших ринків збуту яблука з України за підсумками січня залишився Узбекистан, який стабільно купував сотні тонн українських яблук щомісяця, починаючи з вересня 2023 року. А ось п'яте місце посіла Туреччина, що входить до світових лідерів експорту яблука. На думку учасників ринку, турецькі компанії закуповували українське яблуко червоних сортів для реекспорту його в Індії, до ринку якої Україна не має прямого доступу.

Аналітики зазначають, що найбільшим європейським імпортером свіжого яблука з України була Швеція, яка посіла лише шосте місце у рейтингу. Цю сходинку вона розділила з Малайзією, куди українське яблуко потроху повертається після повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо також, що згідно з даними Державної служби статистики, у квітні ціни на фрукти зросли на 0,6-1,2%. Водночас у березні інфляційний звіт свідчив про зростання цін на фрукти аж на 4,1%. Збільшення цін було зафіксоване й у лютому 2024 року. Хоча аналітики проєкту EastFruit інформували, що яблука та груші стали дешевшими, а ціни на інші фруктові позиції залишилися без змін.

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