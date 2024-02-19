Цибуля дорожчає, а морква та яблука дешевшають: яка ситуація на плодоовочевому ринку

За даними тижневого огляду торгових майданчиків EastFruit, на українському плодоовочевому ринку порівняно з минулим роком спостерігаються певні зміни. Ціни на цибулю зростають, тоді як вартість моркви та яблук падає.

Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Останні дані показують, що морква стала найпопулярнішим продуктом на ринку минулого тижня, але через велику пропозиції її ціни почали знижуватися. Разом з тим, спостерігається зростання пропозиції картоплі та зелені.

Згідно з даними, наразі в Україні фіксується зростання цін на цибулю (13-15 грн за кілограм) та томати (70-115 грн за кілограм). Водночас білокачанна капуста та столовий буряк виявилися дешевшими, натомість гарбуз подорожчав, а ціни на часник знизилися. У сегменті зелені зросла вартість зеленої цибулі та кропу, тоді як салат подешевшав.

Що стосується інших овочів, то столовий буряк (11-15 грн за кг), цвітна капуста (115-120 грн за кілограм), броколі та часник подешевшали, а тепличний томат, солодкий перець та гарбуз здорожчали через обмежену пропозицію.

Що стосується фруктів, то яблука та груші стали дешевшими, а ціни на інші позиції залишилися без змін.

Нагадаємо, що ціни на білокачанну капусту в Україні пішли вниз. Раніше вони трималися на стабільному рівні протягом двох тижнів, але минулого тижня виробники почали знижувати вартість.

Додамо, що протягом першого тижня січня українські виробники знову підняли відпускні ціни на картоплю до 15-20 грн/кг. Це в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року. Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. На даний момент картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період.

Крім того, високі ціни на цей овоч в Україні спровокували імпорт – на даний момент крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.