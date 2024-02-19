Лук дорожает, а морковь и яблоки дешевеют: какая ситуация на плодоовощном рынке

По данным недельного обзора торговых площадок EastFruit, на украинском плодоовощном рынке, по сравнению с прошлым годом, наблюдаются определенные изменения. Цены на лук растут, в то время как стоимость моркови и яблок падает.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Последние данные показывают, что морковь стала самым популярным продуктом на рынке на прошлой неделе, но из-за большого предложения ее цены начали снижаться. Вместе с тем наблюдается рост предложения картофеля и зелени.

Согласно данным, в Украине фиксируется рост цен на лук ( 13-15 грн за килограмм) и томаты ( 70-115 грн за килограмм). В то же время белокочанная капуста и столовая свекла оказались дешевле, а тыква подорожала, а цены на чеснок снизились. В сегменте зелени выросла стоимость зеленого лука и укропа, в то время как салат подешевел.

Что касается других овощей, то столовая свекла ( 11-15 грн за кг), цветная капуста ( 115-120 грн за килограмм), брокколи и чеснок подешевели, а тепличный томат, сладкий перец и тыква подорожали из-за ограниченного предложения.

Что касается фруктов, то яблоки и груши стали дешевле, а цены на другие позиции остались прежними.

Напомним, что цены на белокочанную капусту в Украине пошли вниз. Раньше они держались на стабильном уровне в течение двух недель, но на прошлой неделе производители начали снижать стоимость.

Добавим, что за первую неделю января украинские производители вновь подняли отпускные цены на картофель до 15-20 грн/кг. Это в среднем на 11% дороже, чем в конце 2023 года. Пока запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. На данный момент Картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Кроме того, высокие цены на этот овощ в Украину спровоцировали импорт – на данный момент кроме украинской продукции на внутреннем рынке продается также картофель из Польши.