Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на картофель

Сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. На сегодняшний день картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день картофель поступает в продажу уже по 18-25 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Почему дорожает картофель

По словам украинских фермеров, предложение местного картофеля во время уборки было ограничено из-за относительно низкого урожая во многих областях.

Также они сообщали о проблемах с качеством местного картофеля.

Кроме того, высокие цены на этот овощ в Украине спровоцировали импорт – на данный момент, кроме украинской продукции на внутреннем рынке, продается также картофель из Польши.

Как отмечают аналитики, цены на картофель в Польше на сегодняшний день минимум на 20% ниже. При этом из-за повышенной активности украинских импортеров цены на продукцию начали повышаться и в Польше.

Что будет с ценами на картофель

Как отмечают ключевые игроки рынка, сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, в то время как спрос на эту продукцию продолжает расти, особенно в сегменте высококачественной продукции. Это и есть основная причина роста цен в данном сегменте.

"В результате, на данный момент картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что большинство крупных игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен на картофель.

"На данный момент ценовой рост "подогревается" информацией о возможной нехватке предложения качественного картофеля в украинских хозяйствах до завершения текущего сезона", - отмечают аналитики.

Заметим, за первую неделю 2024 года картофель в Украине подорожал на 11% .

На украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.

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