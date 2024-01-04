За первую неделю 2024 года картофель в Украине подорожал на 11%, - аналитики

В течение недели украинские производители снова подняли отпускные цены на картофель до 15-20 грн/кг ($0,39-0,52/кг.). Это в среднем на 11% дороже, чем в конце 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.

Основной причиной последнего повышения цен в этом сегменте, по мнению экспертов, является общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах. Многие украинские производители, не имеющие возможностей для длительного хранения, завершили продажи картофеля еще в первой половине текущего сезона.

Оптовые компании высказывают жалобы на недостаточные объемы качественного картофеля в местных хозяйствах. Фермеры, в свою очередь, связывают проблемы с качеством картофеля с неблагоприятными погодными условиями во время сбора урожая: длительные дожди повлияли не только на товарный вид картофеля, но и на его хранение. Кроме того, производители утверждают, что использованный посадочный материал в 2023 году не был должного качества.

В результате отпускные цены на картофель в Украине уже сегодня в среднем в 3,9 раза превышают цены в начале января 2023 года. Кроме того, многие участники рынка считают, что в ближайшее время темпы роста цен на этот продукт заметно ускорятся.

Рост цен на овощи в Украине.

В последние недели в Украине наблюдался значительный рост цен на овощи. Так, ценовые рекорды уже установили помидоры, лук, морковь и капуста.

Среди причин подорожания эксперты отмечают рост спроса на эти овощи на фоне сокращения предложения. Кроме того, некоторые крупные хозяйства продолжают ограничивать продажи качественной продукции, рассчитывая на дальнейший рост цен.

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