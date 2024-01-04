За перший тиждень 2024 року картопля в Україні подорожчала на 11%, - аналітики

Протягом тижня українські виробники знову підняли відпускні ціни на картоплю до 15-20 грн/кг ($ 0,39-0,52/кг.) Це в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

Основною причиною останнього підвищення цін в цьому сегменті, на думку експертів, є загальне скорочення пропозиції картоплі в місцевих господарствах. Багато українських виробників, які не мають можливостей для тривалого зберігання, завершили продажі картоплі ще в першій половині поточного сезону.

Оптові компанії висловлюють скарги щодо недостатніх обсягів якісної картоплі в місцевих господарствах. Фермери, у свою чергу, пов'язують проблеми з якістю картоплі із несприятливими погодними умовами під час збирання: тривалі дощі вплинули не лише на товарний вигляд картоплі, але й на її зберігання. Крім того, виробники стверджують, що використаний посадковий матеріал у 2023 році не був належної якості.

Внаслідок цього відпускні ціни на картоплю в Україні вже на сьогодні в середньому в 3,9 рази перевищують ціни на початку січня 2023 року. Крім того, багато учасників ринку вважають, що в найближчий час темпи зростання цін на цей продукт помітно прискоряться.

Зростання цін на овочі в Україні

Протягом останніх тижнів в Україні спостерігалося значне зростання цін на овочі. Так, цінові рекорди вже встановили помідори, цибуля, морква і капуста.

Серед причин подорожчання експерти відзначають зростання попиту на ці овочі на тлі скорочення пропозиції. Крім того, деякі великі господарства продовжують обмежувати продажі якісної продукції, розраховуючи на подальше зростання цін.

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