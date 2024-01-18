В Украине подорожала капуста

На украинском рынке белокочанной капусты снова наблюдается подъем цен после небольшого периода понижения.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что запасы капусты в хозяйствах быстро уменьшаются, поскольку фермеры ограничивают продажу качественной продукции, что приводит к повышению цен. Стоимость белокочанной капусты достигает 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), в среднем на 30% выше, чем к концу предыдущей недели.

Согласно сообщению, одной из главных причин роста цен является ограниченное предложение белокочанной капусты, поскольку многие украинские производители уже реализовали свои запасы. Оптовые компании также активно пополняют свои запасы, способствуя подъему цен.

В настоящее время белокочанная капуста в Украине продается на 22% дороже, чем в тот же период прошлого года. Однако многие участники рынка считают это повышение цен временным явлением, ожидая, что крупные производители начнут продажи в начале февраля, что приведет к увеличению предложения и снижению цен.

Напомним, в декабре только за неделю стоимость капусты выросла на 17%. Пока украинские фермеры предлагают капусту к продаже за 8-12 грн/кг. Причиной удорожания капусты стал рост спроса на этот овощ борщового набора на фоне сокращения предложения.

Цены на овощи борщового набора в Украине

В Украине стремительно дорожает лук. Через неделю этот овощ подорожал в среднем на 20%. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

В Украине также дорожает картофель. Увеличение спроса позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ. На сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.