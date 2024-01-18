В Україні здорожчала капуста

На українському ринку білокачанної капусти знову спостерігається підйом цін після невеликого періоду зниження.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що запаси капусти в господарствах швидко зменшуються, оскільки фермери обмежують продаж якісної продукції, що призводить до підвищення цін. Вартість білокачанної капусти сягає 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), в середньому на 30% вище, ніж на кінець попереднього тижня.

Згідно з повідомленням, однією з головних причин зростання цін є обмежена пропозиція білокачанної капусти, оскільки багато українських виробників вже реалізували свої запаси. Оптові компанії також активно поповнюють свої запаси, сприяючи підйому цін.

На даний момент білокачанна капуста в Україні продається на 22% дорожче, ніж у той же період минулого року. Проте багато учасників ринку вважають це підвищення цін тимчасовим явищем, очікуючи, що великі виробники розпочнуть продажі на початку лютого, що призведе до збільшення пропозиції і зниження цін.

Нагадаємо, в грудні лише за тиждень вартість капусти зросла на 17%. Наразі українські фермери пропонують капусту до продажу за 8-12 грн/кг. Причиною подорожчання капусти стало зростання попиту на цей овоч борщового набору на тлі скорочення пропозиції.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

В Україні стрімко дорожчає цибуля. За тиждень цей овоч здорожчав в середньому на 20%. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

В Україні також дорожчає картопля. Збільшення попиту дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч. На сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Натомість на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.