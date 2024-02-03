В Україні здешевшала білокачанна капуста

Ціни на білокачанну капусту в Україні пішли вниз. Раніше вони трималися на стабільному рівні протягом двох тижнів, але цього тижня виробники почали знижувати вартість.

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Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Зараз фермери продають капусту високої якості за ціною 8-12 гривень за кілограм, що на 17% нижче, ніж на початку тижня. Проте, попри зниження цін, вони все ще на 33% вищі, ніж у лютому минулого року.

Падіння цін пов'язане зі зменшенням попиту та погіршенням якості капусти через довготривале зберігання, що спонукає фермерів до зниження цін при продажу великих партій.

В середині січні вартість білокачанної капусти сягала 8-13 грн/кг, що в середньому становило на 30% вище, ніж та вартість, яка була на початку місяця.

Ціни на овочі борщового набору в Україні

В Україні стрімко дорожчає цибуля. За тиждень цей овоч здорожчав в середньому на 20%. Основною причиною зростання цін стало зниження пропозиції продукції низької якості, тоді як якісну продукцію виробники намагалися закладати на зберігання, небезпідставно очікуючи, що ціни на неї зростатимуть.

В Україні також дорожчає картопля. Збільшення попиту дозволило українським фермерам вкотре підвищити ціни на цей овоч. На сьогоднішній день картопля надходить на ринок по 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Натомість на українському ринку столового буряка відзначається тенденція зниження цін. Цей овоч борщового набору вже коштує нижче торішнього рівня. Сьогодні фермери продають буряк за 5-8 грн/кг.