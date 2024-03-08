У лютому інфляція на споживчому ринку знизилася до 0,3%

Інфляція на споживчому ринку в лютому 2024 року порівняно із січнем 2024 року склала 0,3%, з початку року – 0,7%. Базова інфляція в лютому 2024 року порівняно із січнем 2024 року становила 0,4%, з початку року – 0,8%.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Ілюстрація: Держстат

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі. На 2,9-0,4% зросли ціни на яловичину, олію, молоко і молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 3,5-0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м'ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.

Ілюстрація: Держстат

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,5%, зокрема одяг на 3,5%, взуття - на 3,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,2% здебільшого через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і пального та мастил на 0,5%.

Ілюстрація: Держстат

Як очікують у Нацбанку, інфляція становитиме 8,6% наприкінці 2024 року, у 2025 році повернеться до цільового діапазону і становитиме 5,8%, а в 2026 році – до цілі 5%.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні у січні 2024 року сповільнилася до 4,7% в порівнянні з 5,1% у грудні попереднього року, але у місячному вимірі ціни зросли на 0,4%.

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