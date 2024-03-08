В феврале инфляция на потребительском рынке снизилась до 0,3%

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года составила 0,3%, с начала года – 0,7%. Базовая инфляция в феврале 2024 года по сравнению с январем-2024 составила 0,4%, с начала года – 0,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Иллюстрация: Госстат

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 4,4%) подорожали овощи. На 2,9-0,4% выросли цены на говядину, растительное масло, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, рис, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, фрукты. В то же время, на 3,5-0,8% снизились цены на яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало.

Иллюстрация: Госстат

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 3,5%, в том числе одежда на 3,5%, обувь – на 3,4%.

Цены на транспорт снизились на 0,2% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,1% и горючего и смазочных масел на 0,5%.

Иллюстрация: Госстат

Как ожидают в Нацбанке, инфляция будет составлять 8,6% в конце 2024 года, в 2025 году вернется в целевой диапазон и составит 5,8%, а в 2026 году – до 5%.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине в январе 2024 года замедлилась до 4,7% по сравнению с 5,1% в декабре предыдущего года, но в месячном измерении цены выросли на 0,4%.

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