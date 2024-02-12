В январе инфляция в Украине снизилась до 4,7%

Потребительская инфляция в Украине в январе 2024 года замедлилась до 4,7% по сравнению с 5,1% в декабре предыдущего года, но в месячном измерении цены выросли на 0,4%.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Аналитики отмечают, что фактические темпы инфляции оказались ниже прогноза Нацбанка, особенно это касается медленного роста цен на продукты питания, топливо, транспорт и табачные изделия.

Согласно сообщению, значительное влияние на снижение инфляции оказало замедление удорожания обработанных продовольственных товаров до 5,5% в годовом исчислении, что обусловлено последствиями урожайного года и уменьшением расходов на сырье.

В частности, зафиксировано снижение цен на подсолнечное масло и замедление роста стоимости продуктов его переработки, в то время как цены на рыбные и молочные продукты выросли быстрее, частично из-за блокирования границ и сложностей с импортом.

В сегменте непродовольственных товаров отмечено незначительное снижение цен, в том числе на одежду и обувь, тогда как стоимость услуг в январе выросла на 10,1% в годовом исчислении. Рост цен на услуги кафе, ресторанов, медицинских и других услуг замедлился, в то же время возросли стоимость услуг по содержанию жилья и личного ухода, подчеркивая влияние высокого спроса и нехватки квалифицированных специалистов.

Рост цен на основные продукты питания замедлился до 2,1%

Темпы роста цен на молочные продукты заметно замедлились из-за уменьшения объемов экспорта, что привело к увеличению доступного сырья на внутреннем рынке. Цены на яйца также показали ощутимое снижение за счет увеличения производства и ориентации на внутренний спрос.

Сообщается, что зафиксировано дополнительное снижение стоимости круп и муки из-за низких экспортных тарифов и повышения объемов производства, а падение цен на сахар объясняется рекордным урожаем сахарной свеклы. В то же время цены на овощи борщового набора выросли скорее из-за уменьшения количества качественной продукции на рынке.

Помидоры подорожали в результате появления на рынке более дорогих тепличных товаров, а яблоки подорожали из-за ограниченного количества предложений. Указано также замедление падения цен на цитрусовые.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия происходил медленнее из-за снижения влияния производственных затрат и существенного влияния нелегального рынка продукции.

Что касается коммунальных услуг, то применение моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги продолжало ограничивать рост административных цен. В то же время цены на некоторые лекарственные средства выросли быстрее, что объясняется как удорожанием импортируемых медикаментов, так и ростом спроса из-за сезонных болезней.

Цены на горючее почти не изменились по сравнению с прошлым годом. Стоимость топлива оставалась на уровне по сравнению с январем предыдущего года, что стало результатом снижения мировых цен на нефть и диверсификации маршрутов поставки топлива.

За декабрь 2023 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с ноябрем выросла на 0,7%, а средние цены на продукты питания в Украине выросли на 4,0%. В то же время базовая инфляция за тот же период составила 0,0% в декабре и 4,9% за весь год.

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