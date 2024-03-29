Не зважаючи на тривалу російську військову агресію, складну й дорогу логістику та численні труднощі з експортом агропродукції Україна стала другим найбільшим постачальником яблука на ринок ОАЕ.

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Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Вони зазначають, що на одному з найбільш важливих та великих ринків Близького Сходу з високим рівнем цін та конкуренції Україна впевнено посідає друге місце за обсягом поставок у грудні – січні, поступаючись лише Ірану, який, щоправда, продає яблуко в іншому, значно нижчому ціновому сегменті .

"Україна впевнено випереджає на цьому ринку всіх найбільших світових експортерів яблука, таких як Китай, США, Польща, Франція, Туреччина, Італія та Сербія. Головною перевагою українського яблука на даному ринку, на думку місцевих імпортерів, є: чудові смакові якості яблука, відмінна забарвленість червоних сортів за дуже конкурентною ціною", - зауважують аналітики.

Вони підкреслюють, що Україні дуже важко зберігати конкурентоспроможність на таких віддалених ринках, оскільки через російську агресію прямі контейнерні перевезення з українських портів Чорного моря донедавна були заблоковані.

"Проте вже найближчим часом очікується поновлення таких відвантажень, що дозволить значно підвищити конкурентоспроможність українських фруктів на експортних ринках", - прогнозують аналітики.

Очікується, що надалі попит на українське яблуко в ОАЕ дещо знизиться, бо на нього почне виходити яблуко нового врожаю з Південної півкулі, зокрема з ПАР. Проте експорт українського яблука до ОАЕ продовжуватиметься до кінця сезону, хоча обсяги можуть знизитися.

Загалом у січні 2024 року українські експортери змогли поставити великі партії яблука до 22 країн світу, що є величезним досягненням з огляду на неймовірні складності для садівників та трейдерів.

Окрім блокади Польщі та агресії Росії, українські садівники стикаються з величезним дефіцитом робочих рук для збирання яблука та роботи в центрах із сортування та пакування яблука.

Джерело фото: ua.depositphotos.com