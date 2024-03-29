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Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ
Несмотря на длительную российскую военную агрессию, сложную и дорогостоящую логистику и многочисленные трудности с экспортом агропродукции, Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Они отмечают, что на одном из наиболее важных и крупных рынков Ближнего Востока с высоким уровнем цен и конкуренции Украина уверенно занимает второе место по объему поставок в декабре – январе, уступая лишь Ирану, который, правда, продает яблоко в другом значительно более низком ценовом сегменте.
"Украина уверенно опережает на этом рынке всех крупнейших мировых экспортеров яблок, таких как Китай, США, Польша, Франция, Турция, Италия и Сербия. Главным преимуществом украинского яблока на данном рынке, по мнению местных импортеров, являются: отличные вкусовые качества яблока, окрашенность красных сортов по очень конкурентной цене", - отмечают аналитики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Они подчеркивают, что Украине очень трудно сохранять конкурентоспособность на таких отдаленных рынках, поскольку из-за российской агрессии прямые контейнерные перевозки из украинских портов Черного моря недавно были заблокированы.
"Однако уже в ближайшее время ожидается возобновление таких отгрузок, что позволит значительно повысить конкурентоспособность украинских фруктов на экспортных рынках", – прогнозируют аналитики.
Ожидается, что в дальнейшем спрос на украинское яблоко на рынке ОАЭ несколько снизится, потому что на него начнет выходить яблоко нового урожая из Южного полушария, в том числе из ЮАР. Однако экспорт украинского яблока в ОАЭ будет продолжаться до конца сезона, хотя объемы могут снизиться.
В целом в январе 2024 года украинские экспортеры смогли поставить крупные партии яблоки в 22 страны мира, что является огромным достижением в силу невероятных сложностей для садоводов и трейдеров.
Кроме блокады Польши и агрессии России, украинские садоводы сталкиваются с огромным дефицитом рабочих рук для сбора яблок и работы в центрах по сортировке и упаковке яблок.
Источник фото: ua.depositphotos.com