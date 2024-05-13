Из-за заморозков урожай яблок в Украине будет ниже на 10-20% - эксперт

Весенние заморозки могут существенно повлиять на количество и качество урожая яблок в Украине. Об этом сообщил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий в статье для FreshPlaza.

“Этот год принес Украине сразу несколько сюрпризов: ранняя весна, одновременное и длительное цветение, поздние заморозки, неактивное опыление цветов пчелами из-за низких температур. Конечно, все эти факторы возникли не во всех садах по всей территории Украины, но все же эти обстоятельства привели к определенному негативному влиянию на урожай и его количество”, - отметил специалист.

Фото: FreshPlaza

Гуржий разъяснил, что яблони этой весной начали довольно активно цвести на несколько недель раньше обычного. Так что заморозки повредили уже не цветы, а непосредственно завязь, что повлияет на урожай в ряде украинских регионов.

Эксперт также отметил, что погодные условия были наиболее неблагоприятными для центральной Украины и Подолья, поэтому наибольшие поражения получили сады в этих регионах. Соответственно, специалисты прогнозируют там и самые большие потери, кое-где до 30-40% урожая.

“Меньшие потери понесли сады, расположенные на холмах, что на западе Украины, который пока переживает сезон почти без потерь. Конечно, о прогнозах урожая говорить рано, ведь в июне еще будет естественный осадок яблок, возможны и другие катаклизмы, например град. Но при стабильных стандартных условиях мы уже видим, что урожай может быть на 10-20% ниже обычного”, - спрогнозировал Гуржий.

Фото: FreshPlaza

В сообщении также отмечается, что некоторые сорта яблок пострадали больше, чем другие, особенно имеющие проблемы с кожурой, и эти плоды, вероятно, будут использованы в переработке, вместо экспорта.

Следует также отметить, что с учетом информации о заморозках в других странах (Польше, Чехии, Германии) и ожидании меньшего урожая в Украине, специалисты прогнозируются повышенные мировые цены на яблоки.

Куда и как Украина экспортирует яблоки

Напомним, что в январе Украина экспортировала крупные оптовые партии свежих яблок в 22 страны на разных континентах. При этом все три первых места среди основных покупателей украинского яблока в январе заняли страны Ближнего Востока. На ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак пришлось более 60% поставок этих фруктов.

Так, в январе 2024 года в ОАЭ было отправлено за один месяц 2,5 тысяч тонн продукции, что сделало Эмираты главным рынком сбыта. И это, несмотря на проблемы с логистикой в Красном море. К слову, в марте Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ.

На четвертом месте среди важнейших рынков сбыта яблока из Украины по итогам января остался Узбекистан, стабильно покупавший сотни тонн украинских яблок ежемесячно, начиная с сентября 2023 года. А вот пятое место заняла Турция, входящая в мировые лидеры экспорта яблока. По мнению участников рынка, турецкие компании закупали украинское яблоко красных сортов для реэкспорта его в Индии, на рынок, к которому у Украины нет прямого доступа.

Аналитики отмечают, что крупнейшим европейским импортером свежего яблока из Украины была Швеция, занявшая лишь шестое место в рейтинге. Эту ступеньку она разделила с Малайзией, куда украинское яблоко понемногу возвращается после полномасштабного вторжения России.

Заметим также, что, согласно данным Государственной службы статистики, в апреле цены на фрукты выросли на 0,6-1,2%. В марте инфляционный отчет свидетельствовал о росте цен на фрукты на 4,1%. Увеличение цен было зафиксировано и в феврале 2024 года. Хотя аналитики проекта EastFruit информировали, что яблоки и груши стали дешевле , а цены на другие фруктовые позиции остались без изменений.

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