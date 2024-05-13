Отобрали рынок у Польши: Украина установила исторический рекорд экспорта голубики

В 2023 году Украина установила исторический рекорд экспорта голубики, впервые поставив на внешние рынки чуть более 4 тыс. тонн этой голубой ягоды в свежем виде.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что для участников рынка такой показатель экспорта стал большой неожиданностью ввиду продолжающейся военной агрессии России против Украины и огромных логистических сложностей, с которыми сталкивались украинские экспортеры в результате блокирования границ с Украиной польскими фермерами и автоперевозчиками.

Что поспособствовало рекорду

Как объясняет Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в Украине очень много молодых плантаций голубики, поэтому средняя урожайность, а значит, и производство ягоды, растет даже без увеличения площадей.

"Однако и площади голубики в стране также продолжают расти, потому что на фоне растущего экспорта ягоды, этот бизнес остается инвестиционно привлекательным, при условии разумного подхода к его планированию и внедрению. Ну и третий важный фактор – это снижение внутреннего спроса после того, как миллионы граждан Украины были вынуждены покинуть свою страну, спасаясь от агрессии северного соседа”, - отмечает эксперт.

Он также добавляет, что в прошлом году погодные условия для формирования высокого урожая голубики были почти оптимальными, а в конце сезона появился неожиданный бонус для экспортеров.

“Урожайность голубики в Перу, крупнейшем мировом экспортере этой ягоды, резко снизилась из-за слишком жаркой погоды во время цветения голубики. Это привело к обвалу экспорта и резкому росту цен на голубику в Европе в тот период, когда они обычно снижаются. Это послужило толчком к росту экспорта в нестандартный для Украины период – в августе-сентябре, причем по очень высокой цене”, – подчеркивает Ярмак.

Кто покупает украинскую голубику

Как отмечают аналитики, важным фактором успеха украинских экспортеров голубики на внешнем рынке стала диверсификация поставок.

Поскольку Польша перестала быть надежным партнером, украинские экспортеры достаточно успешно пытались искать альтернативы этому покупателю. И это позволяло, в большинстве случаев, получить более высокую цену на ягоду.

"В итоге 2023 года экспорт голубики из Украины в Польшу снизился на 39%. А вот экспорт украинской голубики в Германию, которая, кстати, является главным рынком сбыта для голубики из Польши, вырос в 18 раз! Другими словами, Украина начала отбирать долю рынка голубики Германии в Польше", - констатируют аналитики.

Они отмечают, что также существенно – на 37%, вырос экспорт украинской голубики в Нидерланды, более чем в 4 раза – в Испанию и ряд других стран Евросоюза. Кроме того, на 11% вырос экспорт голубики из Украины в Великобританию, входившую в четверку главных рынков сбыта.

Кроме того, по итогам прошлого года Украина ворвалась в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай .

"Также появились первые украинские компании-производители, которые стали поставлять голубику непосредственно в ведущие сети Евросоюза. Это примечательно тем, что эти сети супермаркетов имеют высокий уровень требований к качеству продукции и ритмичности поставок», - подчеркивают EastFruit.

Сможет ли Украина повторить успех в 2023 году?

По мнению аналитиков, дальнейший рост экспорта самой дорогой ягоды под вопросом из-за агрессии РФ.

Также в Украине уже сейчас остро ощущается дефицит рабочих рук, а привлечь иностранных рабочих в страну, против которой идет война, довольно сложно.

Кроме того, погодные условия в виде майских заморозков уже преподнесли ряд сюрпризов, которые могут отрицательно сказаться на урожайности голубики.

Украинские ягоды на мировом рынке

Несмотря на военную агрессию России, украинские компании продолжают расширять свое присутствие на глобальном рынке ягод. По итогам последних пяти сезонов Украина завоевала титул чемпиона мира по темпам роста экспорта ягод среди всех стран.

Так, экспорт ягод из Украины в 2018-2022 годах демонстрировал рост в среднем на 25% ежегодно, в основном за счет увеличения экспортных отгрузок замороженной малины. По словам Ярмака, голубика в последнее время начала вносить свой вклад в этот процесс, что позволяет Украине ежегодно продвигаться вверх в рейтинге крупнейших экспортеров ягод в мире.

Вместе с тем Украина сталкивается с огромными проблемами в развитии ягодного бизнеса. Около $100 млн Украина оставляет Польше, что позволяет последней удерживать ведущие позиции в экспорте свежих и замороженных ягод, дорабатывая и реэкспортируя украинскую ягоду. При этом Украина продолжает реализовывать ягоды по самой низкой цене на рынке, хотя посредством эффективных маркетинговых стратегий и ограниченных инвестиций в технологии, учитывая уникальные агроклиматические условия выращивания, можно было бы реализовать эту продукцию по премиальной цене.

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