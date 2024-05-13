Відібрали ринок у Польщі: Україна встановила історичний рекорд експорту лохини

У 2023 році Україна встановила історичний рекорд експорту лохини, вперше поставивши на зовнішні ринки трохи понад 4 тис. тонн цієї блакитної ягоди у свіжому вигляді.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що для учасників ринку такий показник експорту став великою несподіванкою з огляду на триваючу військову агресію Росії проти України та величезні логістичні складнощі, з якими стикалися українські експортери внаслідок блокування кордонів з Україною польськими фермерами та автоперевізниками.

Що посприяло рекорду

Як пояснює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО), в Україні дуже багато молодих плантацій лохини, тому середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди зростає навіть без збільшення площ.

"Однак і площі лохини в країні також продовжують зростати, тому що на тлі зростаючого експорту ягоди, цей бізнес залишається інвестиційно привабливим, за умови розумного підходу до його планування та впровадження. Ну і третій важливий фактор – це зниження внутрішнього попиту після того, як мільйони громадян України були змушені покинути свою країну, рятуючись від агресії північного сусіда”, - зауважує експерт.

Він також додає, що торік погодні умови для формування високого врожаю лохини були майже оптимальними, а наприкінці сезону з’явився несподіваний бонус для експортерів.

“Урожайність лохини в Перу, найбільшому світовому експортері цієї ягоди, різко знизилася внаслідок занадто спекотної погоди під час цвітіння лохини. Це призвело до обвалу експорту і різкого зростання цін на лохину в Європі в той період, коли вони зазвичай знижуються. Це стало поштовхом до зростання експорту в нестандартний для України період – у серпні-вересні, причому за дуже високою ціною”, – підкреслює Ярмак.

Хто купує українську лохину

Як наголошують аналітики, важливим фактором успіху українських експортерів лохини на зовнішньому ринку стала диверсифікація поставок.

Так як Польща перестала бути надійним партнером, українські експортери досить успішно намагалися шукати альтернативи цьому покупцеві. І це давало змогу, в більшості випадків, отримати вищу ціну на ягоду.

"У підсумку 2023 року експорт лохини з України до Польщі знизився на 39%. А ось експорт української лохини до Німеччини, яка, до речі, є головним ринком збуту для лохини з Польщі, зріс у 18 разів! Іншими словами, Україна почала відбирати частку ринку лохини Німеччини у Польщі", - констатують аналітики.

Вони зауважують, що також істотно – на 37%, зріс експорт української лохини до Нідерландів, більш ніж у 4 рази – до Іспанії та низки інших країн Євросоюзу. Крім того, на 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії, яка входила до четвірки головних ринків збуту.

Окрім того, за підсумкам минулого року Україні увірвалася до ТОП-7 експортерів лохини в Китай.

"Ба більше, з’явилися перші українські компанії-виробники, які стали поставляти лохину безпосередньо в провідні мережі Євросоюзу. Це примітно тим, що ці мережі супермаркетів мають високий рівень вимог до якості продукції та ритмічності поставок", - наголошують в EastFruit.

Чи зможе Україна повторити успіх 2023 року?

На думку аналітиків, подальше зростання експорту найдорожчої ягоди під питанням через агресію РФ.

Також в Україні вже зараз гостро відчувається дефіцит робочих рук, а залучити іноземних робітників у країну, проти якої ведеться війна, досить складно.

Також погодні умови у вигляді травневих заморозків вже піднесли низку сюрпризів, які можуть негативно позначитися на врожайності лохини.

Українські ягоди на світовому ринку

Попри військову агресію з боку Росії, українські компанії продовжують розширювати свою присутність на глобальному ринку ягід. За підсумками останніх п'яти сезонів Україна здобула титул чемпіона світу за темпами зростання експорту ягід серед всіх країн.

Так, експорт ягід з України в 2018-2022 роках демонстрував зростання в середньому на 25% щороку, переважно за рахунок збільшення експортних відвантажень замороженої малини. За словами Ярмака, лохина останнім часом почала робити свій внесок у цей процес, що дозволяє Україні щороку просуватися вгору в рейтингу найбільших експортерів ягід у світі.

Разом з тим, Україна стикається з величезними проблемами у розвитку ягідного бізнесу. Близько $100 млн Україна залишає Польщі, що дозволяє останній утримувати провідні позиції в експорті свіжих та заморожених ягід, доопрацьовуючи та реекспортуючи українську ягоду. При цьому Україна продовжує реалізовувати ягоди за найнижчою ціною на ринку, хоча за допомогою ефективних маркетингових стратегій та обмежених інвестицій у технології, враховуючи унікальні агрокліматичні умови вирощування, можливо було б реалізувати цю продукцію за преміальною ціною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com