Из-за заморозков ягодники Украины могут потерять половину урожая голубики

Аномальная погода этой весной наносит немало ущерба украинским аграриям: из-за длительных ночных заморозков украинские ягодники потеряют почти половину урожая голубики. Об этом ссылаясь на экспертов передает EastFruit.

“До вчерашнего дня наши потери были примерно 30% от запланированного урожая. Сейчас мы оцениваем их на 50%. Более точные оценки даст Торгово-промышленная палата в процессе выводов о форс-мажорных обстоятельствах», - заявил директор по развитию и стратегии ООО «Никдария» (компания имеет 100 гектаров плантаций голубики) Евгений Харлан.

Специалист отметил, что в некоторых хозяйствах потери могут достигнуть 90%, в то же время наиболее катастрофическая ситуация сложилась на севере Украины. Харлан также считает, что ранние и средние сорта голубики потеряны полностью.

“Процесс цветения уже закончился. Это фактически уже были небольшие ягодки. Там, где цветение еще не началось, это поздние сорта, есть определенные шансы на урожай. Но там, где на кустах уже были завязи – ягод уже не будет”, - заявил он.

Харлан также рассказал, что при таких низких температурах не помогло даже использование специальных препаратов для защиты от заморозков. При том, что "Никдария" в этом сезоне тестировала генераторы горячего дыма из так называемой "глицериновой пушки".

Специалист выразил надежду, что рекордные заморозки не повлияют на плантации юга Украины и Закарпатья. В то же время Харлан прогнозирует, что даже внутренний спрос голубики в этом сезоне не будет удовлетворен.

Украина экспортирует голубику

Напомним, что Украина является одним из крупных экспортеров голубики на мировые рынки. В 2023 году страна даже установила исторический рекорд экспорта, впервые поставив на внешние рынки чуть более 4 тысяч тонн этой голубой ягоды в свежем виде.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак пояснил, что в прошлом году погодные условия для формирования высокого урожая голубики были почти оптимальными, а в конце сезона появился неожиданный бонус для экспортеров: резко снизилась урожайность ягоды в Перу (крупнейшем мировом экспортере).

Аналитики констатируют, что по итогам 2023 года экспорт украинской голубики в Германию, которая, кстати, является главным рынком сбыта для голубики из Польши, вырос в 18 раз. Другими словами, Украина начала отбирать долю рынка голубики Германии в Польше.

Также существенно – на 37%, вырос экспорт украинской голубики в Нидерланды, более чем в 4 раза – в Испанию и ряд других стран Евросоюза. Кроме того, на 11% вырос экспорт голубики из Украины в Великобританию, входившую в четверку главных рынков сбыта.

Кроме того, по итогам прошлого года Украина ворвалась в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай.

По мнению специалистов, дальнейший рост экспорта самой дорогой ягоды под вопросом из-за агрессии РФ, дефицита рабочих рук и, как уже отмечалось, погодных условий в виде майских заморозков.

Как заморозки повлияют на урожай яблок

Весенние заморозки могут существенно повлиять и на количество и качество урожая яблок в Украине. Погодные условия были наиболее неблагоприятными для центральной Украины и Подолья, поэтому самые большие поражения получили сады в этих регионах. Соответственно, специалисты прогнозируют там и самые большие потери, кое-где до 30-40% урожая.

В то же время меньшие потери понесли сады, расположенные на холмах на западе Украины, который пока переживает сезон почти без потерь. Конечно, специалисты не спешат давать прогнозы урожая, ведь в июне еще будет естественный осадок яблок, возможны и другие катаклизмы, например град. Но при стабильных стандартных условиях урожай может быть на 10-20% ниже обычного.

Также отмечается, что некоторые сорта яблок пострадали больше, чем другие, особенно имеющие проблемы с кожурой, и эти плоды, вероятно, будут использованы в переработке вместо экспорта.

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