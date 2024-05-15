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В Украине стремительно подорожала клубника: какие цены
На этой неделе украинские садоводы повысили цены на клубнику. Стоимость ягоды выросла сразу на 37% из-за похолодания.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что первоочередной причиной удорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъемные поставки клубники, объясняемые ухудшением погодных условий в основных регионах выращивания этой ягоды.
Сегодня украинские садоводы продают клубнику по 50-80 грн/кг, что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Участники рынка считают, что ажиотаж вокруг клубники связан с очень низким ее предложением на рынке, хотя сезон ягоды с открытой почвы в южных и западных областях уже начался", - подчеркивают аналитики.
Они отмечают, что на сегодняшний день местная клубника на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 48% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.
Но при этом аналитики прогнозируют, что вскоре цена на эту ягоду может заметно снизиться.
Свое мнение они аргументируют тем, что погодные условия стабилизируются, в результате чего увеличится предложение клубники из местных хозяйств.
Заметим, на прошлой неделе в Украине резко снизились цены на клубнику из местных хозяйств. Ягоду предлагали к продаже в диапазоне 35–60 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com