В Украине обвалились цены на клубнику: сколько просят за ягоду

В Украине на этой неделе резко снизились цены на клубнику из местных хозяйств. Сейчас данная ягода стоит уже дешевле уровня прошлого года и предлагается к продаже в диапазоне 35–60 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Жесткая конкуренция на рынке

Основной причиной ситуации эксперты называют прежде всего стремительное увеличение предложения данной ягоды из хозяйств западных областей.

Спрос при этом производители характеризуют как низкий. В результате, в условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на ягоду.

"При этом следует учитывать, что в настоящее время предложение местной клубники на украинском рынке еще не достигло своего пика и более массовый сбор данной ягоды начнется ближе к концу текущего месяца", - отмечают аналитики.

Что с ценами?

По данным EastFruit, накануне минувших выходных клубнику из пленочных теплиц фермеры отказывались продавать дешевле 60 – 100 грн/кг. Но уже в начале текущей недели, когда южные и западные области приступили к сбору ягоды с открытого грунта, цены упали сразу на 40% — до 35–60 грн/кг.

Как отмечают аналитики, сейчас цены на клубнику уже опустились ниже уровня прошлого года.

"В аналогичный период прошлого года предложение клубники на украинском рынке было значительно ниже, чем сегодня, учитывая достаточно позднее начало сезона реализации. В результате отпускные цены на клубнику в Украине были в среднем на 40% выше, чем сегодня", - констатируют аналитики

Напомним, по состоянию на начало мая в Украине стремительно подешевели тепличные томаты : 3 мая производители предлагали к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем на прошлой неделе. Такое снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.

В то же время цены на тепличный огурец в Украине стремительно снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. Огурец в тепличных комбинатах Украины уже предлагается в среднем на 20% дешевле, чем в конце марта.

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