В Украине заканчиваются запасы популярного овоща: что с ценами

На украинском рынке сохраняется тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь. Только за неделю цены на этот популярный овощ борщового набора взлетели на 26%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Запасы исчерпаны

За информацией проекта, в настоящее время запасы моркови в украинских хозяйствах фактически исчерпаны, в то время как спрос на эту продукцию остается достаточно высоким.

"По словам ключевых игроков рынка, торговая активность на рынке моркови в Украине увеличилась, что на фоне сезонного сокращения запасов этой продукции в местных хозяйствах привело к дефициту качественной моркови на рынке", – подчеркивают аналитики.

Поэтому те фермеры, у которых еще есть в своих хранилищах определенные объемы моркови, получили возможность и дальше повышать отпускные цены на этот корнеплод.

Какие цены

Сегодня украинские фермеры готовы отгружать качественную морковь оптом по 9-15 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как отмечают аналитики, год назад на рынке моркови в Украине отмечалась аналогичная ситуация, но цены на качественную продукцию были в среднем в 3,4 раза выше, чем сегодня.

Заметим, только с конца прошлой недели репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 19%. Отпускные цены на один из базовых овощей продолжают расти

Также в конце апреля в Украине поступили в продажу первые партии ранней капусты местного производства. Овощ нового урожая продают по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле прошлогоднего. Однако украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая.