На 19% за неделю: в Украине снова подорожал репчатый лук

Только с конца прошлой недели репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 19%. Отпускные цены на один из базовых овощей продолжают расти, сообщают специалисты проекта EastFruit.

По словам ключевых игроков рынка, на текущей неделе торговая деятельность в сегменте лука несколько активизировалась, что позволило продавцам снова повысить отпускные цены. Заметим, что к положительным корректировкам прибегали исключительно держатели качественного лука.

Аналитики отмечают, что по состоянию на 7 мая фермеры предлагают качественный лук к продаже по 14-22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тогда как неделю назад цена на такую же продукцию не превышала 18 грн/кг ($0,46/кг).

Среди причин роста цены эксперты называют достаточно высокий спрос на репчатый лук, в то же время от участников рынка все чаще поступают жалобы на недостаточное предложение продукции высокого качества.

Участники рынка не исключают, что тенденция к подорожанию репчатого лука сохранится и в будущем, а темпы роста цен на овощ и дальше будут ускоряться по мере дальнейшего сокращения запасов в хранилищах хозяйств.

Стоит отметить, что, несмотря на очередное удорожание, стоимость репчатого лука в Украине в среднем на 58% ниже, чем была годом ранее. Так, по состоянию на май 2023 года репчатый лук был одним из самых дорогих овощей борщового набора.

К примеру, 17 мая 2023 года лук отгружали по 43-49 грн/кг. При том, что большую часть предложения составлял репчатый лук среднего качества, в то время как качественной продукции в украинских хозяйствах практически не оставалось.

Цены на овощи в Украине

На начало мая в Украине стремительно подешевели тепличные томаты: 3 мая производители предлагали к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем на прошлой неделе. Такое снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.

В свою очередь цены на тепличный огурец в Украине стремительно снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. Огурец в тепличных комбинатах Украины уже предлагается в среднем на 20% дешевле, чем в конце марта.

Кроме того, в конце апреля в Украине поступили в продажу первые партии ранней капусты местного производства. Овощ нового урожая продают по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле прошлогоднего. Однако украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая.

Необходимо также отметить, что во втором полугодии 2024 года ожидается рост цен на сырые продукты питания из-за уменьшения урожая.