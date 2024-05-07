На 19% за тиждень: в Україні знову здорожчала ріпчаста цибуля

Лише з кінця минулого тижня ріпчаста цибуля в українських господарствах подорожчала в середньому на 19%. Відпускні ціни на один з базових овочів продовжують зростати, повідомляють фахівці проєкту EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, поточного тижня торговельна діяльність у сегменті цибулі дещо активізувалася, що дало змогу продавцям знову підвищити відпускні ціни. Зауважимо, що до позитивних коригувань вдавалися виключно власники якісної цибулі.

Аналітики зазначають, що станом на 7 травня фермери пропонують якісну цибулю до продажу по 14-22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тоді як тиждень тому ціна на таку ж продукцію не перевищувала 18 грн/кг ($0,46/кг).

Серед причин зростання ціни експерти називають досить високий попит на ріпчасту цибулю, водночас від учасників ринку все частіше надходять нарікання на недостатню пропозицію продукції саме високої якості.

Учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання ріпчастої цибулі збережеться й надалі, а темпи зростання цін на овоч і далі прискорюватимуться в міру подальшого скорочення запасів у сховищах господарств.

Варто зазначити, що попри чергове здорожчання, вартість ріпчастої цибулі в Україні наразі в середньому на 58% нижча, ніж була роком раніше. Так, станом на травень 2023 року ріпчаста цибуля була одним із найдорожчих овочів борщового набору.

До прикладу, 17 травня 2023 року цибулю відвантажували по 43-49 грн/кг. При тому, що більшу частину пропозиції становила ріпчаста цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах практично не залишалося.

Ціни на овочі в Україні

Станом на початок травня в Україні стрімко подешевшали тепличні томати: 3 травня виробники пропонували до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.

Водночас ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.

Окрім цього, наприкінці квітня в Україні надійшли в продаж перші партії ранньої капусти місцевого виробництва. Овоч нового врожаю продають за ціною 20-25 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж минулого року. Проте, українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю.

Необхідно також зазначити, що у другому півріччі 2024 року очікується зростання цін на сирі продукти харчування - через зменшення врожаю.