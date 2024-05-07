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На 19% за тиждень: в Україні знову здорожчала ріпчаста цибуля
Лише з кінця минулого тижня ріпчаста цибуля в українських господарствах подорожчала в середньому на 19%. Відпускні ціни на один з базових овочів продовжують зростати, повідомляють фахівці проєкту EastFruit.
За словами ключових гравців ринку, поточного тижня торговельна діяльність у сегменті цибулі дещо активізувалася, що дало змогу продавцям знову підвищити відпускні ціни. Зауважимо, що до позитивних коригувань вдавалися виключно власники якісної цибулі.
Аналітики зазначають, що станом на 7 травня фермери пропонують якісну цибулю до продажу по 14-22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тоді як тиждень тому ціна на таку ж продукцію не перевищувала 18 грн/кг ($0,46/кг).
Серед причин зростання ціни експерти називають досить високий попит на ріпчасту цибулю, водночас від учасників ринку все частіше надходять нарікання на недостатню пропозицію продукції саме високої якості.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання ріпчастої цибулі збережеться й надалі, а темпи зростання цін на овоч і далі прискорюватимуться в міру подальшого скорочення запасів у сховищах господарств.
Варто зазначити, що попри чергове здорожчання, вартість ріпчастої цибулі в Україні наразі в середньому на 58% нижча, ніж була роком раніше. Так, станом на травень 2023 року ріпчаста цибуля була одним із найдорожчих овочів борщового набору.
До прикладу, 17 травня 2023 року цибулю відвантажували по 43-49 грн/кг. При тому, що більшу частину пропозиції становила ріпчаста цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах практично не залишалося.
Ціни на овочі в Україні
Станом на початок травня в Україні стрімко подешевшали тепличні томати: 3 травня виробники пропонували до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж минулого тижня. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.
Водночас ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.
Окрім цього, наприкінці квітня в Україні надійшли в продаж перші партії ранньої капусти місцевого виробництва. Овоч нового врожаю продають за ціною 20-25 грн/кг, що в середньому на 40% дешевше, ніж минулого року. Проте, українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю.
Необхідно також зазначити, що у другому півріччі 2024 року очікується зростання цін на сирі продукти харчування - через зменшення врожаю.