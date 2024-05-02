Украинские сыры проигрывают конкуренцию импортным из-за высоких цен

Отечественные производители сыров сталкиваются с уменьшением продаж из-за высоких цен на украинскую молочную продукцию и роста импорта.

Об этом сообщает аналитическая компания "Инфагро".

В марте импорт сыров в Украину увеличился более чем на 40%, а в апреле этот показатель может увеличиться еще на 15-20%. В результате доля европейских сыров уже составляет около трети общего объема реализации на украинском рынке.

Несмотря на то, что доля импорта пока меньше, чем до полномасштабной войны, ситуация заставляет производителей принимать меры по удержанию своих позиций на внутреннем рынке.

В то же время из-за девальвации гривны экспорт сыров для украинских компаний становится выгоднее. Однако на некоторых внешних рынках, в частности Казахстана, украинский творожный продукт уже практически вытеснен российскими производителями. При этом если экспорт сырного продукта в Казахстан остановится полностью, то и соответственно, его производство в Украине придется существенно сократить.

Таким образом высокая цена продукции делает украинские сыры неконкурентными на внутреннем рынке, а сложная ситуация на внешних рынках ограничивает экспортный потенциал отрасли.

Едим заграничный сыр

В последнее время рынок отечественного сыра в Украине находится в довольно плохом состоянии. Продажи сыра в Украине перестали расти, а объемы его импорта выросли. Это создает неоптимальные условия для сбыта крупных партий сыра.

Среди вызовов, с которыми сталкиваются украинские сыровары – увеличенная конкуренция с европейскими производителями, чьи продукты дешевле и доступнее.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

Заметим, что из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

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