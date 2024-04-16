Из-за дешевого европейского сыра продажи украинского продукта значительно сократились

Продажи сыра в Украине перестали расти, а объемы его импорта выросли. Это создает неоптимальные условия для сбыта крупных партий сыра.

Об этом говорится в анализе аналитической компании Инфагро.

В частности, в первом квартале 2024 г. импорт твердого, полутвердого и белого сыра увеличился на 12%, что повышает конкуренцию для местных производителей. На четверть вырос импорт плавленых сыров.

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе цены на сыры не снизятся, но рынок может ожидать акций со значительными скидками. Однако такие маркетинговые мероприятия могут помочь всем производителям.

Среди вызовов, с которыми сталкиваются украинские сыровары – увеличенная конкуренция с европейскими производителями, чьи продукты дешевле и доступнее. Это усложняет сбыт отечественной продукции, особенно на фоне девальвации гривни, усложняющей импорт.

Аналитики пишут, что, несмотря на усилия увеличить экспорт, продажи полутвердых сыров за рубеж в первом квартале снизились на 11% по сравнению с прошлым годом, а продажи полутвердых сырных продуктов сократились почти на четверть. Соответственно, прогнозы по дальнейшему увеличению экспорта выглядят пессимистично.

Заграничный сыр дешевле

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

Заметим, что из-за того, что входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам, в январе 2024 года импорт сыра увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

В марте в Украину был завезен рекордно высокий объем сыра по сравнению с довоенным периодом. Польского сыра, который продается намного дешевле отечественного, на полках украинских магазинов становится все больше.

Аналитики подчеркивают, что если такой тренд сохранится и дальше, то произойдет очередное распределение рынка между игроками.

Ранее аналитики дали прогноз, что в 2024 году импорт сыров может возрасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в 2023 году.

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