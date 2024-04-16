Через дешевий європейський сир продажі українського продукту значно скоротилися

Продажі сиру в Україні перестали зростати, а обсяги його імпорту значно зросли. Це створює неоптимальні умови для збуту великих партій вітчизняного сиру.

Про це йдеться в аналізі аналітичної компанії Інфагро.

Зокрема, в першому кварталі 2024 року імпорт твердого, напівтвердого та білого сиру збільшився на 12%, що підвищує конкуренцію для місцевих виробників. На чверть зріс імпорт плавлених сирів.

Експерти вважають, що в найближчій перспективі ціни на сири не знизяться, але ринок може очікувати на акції зі значними знижками. Проте такі маркетингові заходи можуть не допомогти всім виробникам.

Серед викликів, з якими стикаються українські сировари – збільшена конкуренція з європейськими виробниками, чиї продукти є дешевшими та доступнішими. Це ускладнює збут вітчизняної продукції, особливо на фоні девальвації гривні, яка ускладнює імпорт.

Аналітики пишуть, що незважаючи на зусилля збільшити експорт, продажі напівтвердих сирів за кордон в першому кварталі знизилися на 11% порівняно з минулим роком, а продажі напівтвердих сирних продуктів скоротилися майже на чверть. Відповідно, прогнози щодо подальшого збільшення експорту виглядають песимістично.

Закордонний сир дешевший

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Зауважимо, що через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

У березні в Україну було завезено рекордно високий обсяг сиру порівняно з довоєнним періодом. Польського сиру, який продається набагато дешевше за вітчизняний, на полицях українських магазинів стає все більше.

Аналітики наголошують, що якщо такий тренд збережеться і надалі, то відбудеться черговий розподіл ринку між гравцями.

Раніше аналітики дали прогноз, що у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було у 2023 році.

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