Сезон української черешні розпочався на три тижні раніше: які ціни

Сезон продажів української черешні цього року стартував майже на три тижні раніше порівняно з минулим роком завдяки теплим погодним умовам, які сприяли швидшому дозріванню врожаю.

Про це повідомила керівник відділу маркетингу львівського оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович, пише Аgroportal.

За її словами, цьогорічний старт продажів вітчизняної черешні значно відрізняється від дати початку сезону 2023 року, що припадала на кінець травня. Сприятливий температурний режим зумовив раннє достигання ягід.

"Оскільки на ринку вже присутні чималі партії ягоди, ціна відчутно знизилась порівняно з минулим роком. Сьогодні вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року", - розповіла Попович.

Згідно з повідомленням, станом на зараз закарпатська черешня коштує на львівському ринку 75-120 грн/кг, хоча в Ужгороді її продають по 150 грн/кг. Водночас український ринок лише розпочинає отримувати перші партії ранньої продукції в очікуванні більших обсягів високоякісної черешні з інших регіонів.

"Якщо погодні умови залишаться сприятливими, можна говорити про зниження цін. Загалом черешневий сезон в Україні сьогодні демонструє суміш переваг раннього старту та регіональні виклики у логістиці, що може призвести до різноманітних сценаріїв ціноутворення та доступності продукції за мірою розвитку сезону", — підсумувала фахівець.

Додамо, що коли минулого року на українському ринку у продажу з'явилась перша імпортна черешня, то у Києві її можна було знайти "космічною" ціною в 1200 гривень за кілограм. Проте, попри холодну і затяжну минулорічну весну, сезон продажів вітчизняної черешні почався без запізнень. Перші оптові партії ранньої черешні з українських господарств з’явилися на ринку вже у кінці травня і ягоди можна було купити за 60-85 грн/кг.