Сезон украинской черешни начался на три недели раньше: какие цены

Сезон продаж украинской черешни в этом году стартовал почти на три недели раньше по сравнению с прошлым годом благодаря теплым погодным условиям, способствовавшим более быстрому созреванию урожая.

Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, пишет Аgroportal.

По ее словам, нынешний старт продаж отечественной черешни значительно отличается от даты начала сезона 2023 года, приходившейся на конец мая. Благоприятный температурный режим обусловил раннее созревание ягод.

"Поскольку на рынке уже присутствуют немалые партии ягоды, цена ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом. Сегодня отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж в прошлом году ", - рассказала Попович.

Согласно сообщению, на сегодня закарпатская черешня стоит на львовском рынке 75-120 грн/кг, хотя в Ужгороде ее продают по 150 грн/кг. В то же время, украинский рынок только начинает получать первые партии ранней продукции в ожидании больших объемов высококачественной черешни из других регионов.

"Если погодные условия останутся благоприятными, можно говорить о снижении цен. В целом, черешневый сезон в Украине сегодня демонстрирует смесь преимуществ раннего старта и региональные вызовы в логистике, что может привести к разнообразным сценариям ценообразования и доступности продукции по мере развития сезона", — подытожила специалист.

Добавим, что в прошлом году на украинском рынке в продаже появилась первая импортная черешня, то в Киеве ее можно было найти "космической" ценой в 1200 гривен за килограмм. Тем не менее, несмотря на холодную и затяжную прошлогоднюю весну, сезон продаж отечественной черешни начался без опозданий. Первые оптовые партии ранней черешни из украинских хозяйств появились на рынке уже в конце мая, и ягоды можно было купить за 60-85 грн/кг.