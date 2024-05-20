Каким будет урожай черешни и чего ждать от цен: прогноз производителя

В этом сезоне черешни на торговых прилавках будет не намного больше, чем в прошлом году, но цена будет ниже.

Об этом AgroPortal.ua сообщил агроном хозяйства СООО "Энограй" Виталий Крупа.

В частности, черешни плодоносящей в СООО "Энограй" (ТМ FruitOk) в Херсонской области посажено 50 га, линейка сортов от суперраннего до суперпозднего. Однако на предприятии пока не могут сказать, сколько удастся собрать урожая, но планируют не менее прошлогоднего - 200 т ягоды.

СООО "Энограй" в этом сезоне планирует реализовывать ягоду на внутреннем рынке. Сотрудничают с сетями METRO, WineTime и местными перекупщиками. У предприятия проблем с логистикой нет, потому что у него есть собственные автомобили.

Крупа спрогнозировал, что в этом сезоне продукции будет немногим больше, чем в прошлом году, но цена будет ниже.

По его словам, до войны площадь сада хозяйства достигала 400 га, сейчас удалось сохранить 160 га. Среди основных культур: персик, черешня, слива. При этом осенью был взорван персиковый сад. Более 50 тыс. саженцев 64 сорта привезли из Испании.

Как сообщил агроном, закупленную еще до войны сортировочную линию установить так и не удалось. Здание, где оно должно было стоять, уничтожено на 90%, поэтому пока оборудование находится на хранении. Однако помещение для хранения ягоды после деоккупации восстановили 4 камеры на 200 т, пока этого хватает. Еще есть холодильник на 3 тыс. т.

В хозяйстве планируют начать сбор черешни в конце мая – начале июня. На нынешний сезон ягод сильно повлияли перепады температуры.

По его словам, погодные условия повлияли по-разному на каждый сорт ягоды.

“Тот, что зацвел немного раньше, и когда летала пчела, – хорошо запылился. А те, что зацвели в холодное время, уже хуже завязались. Сейчас температуры низкие, утром до +5°С, днем +20-25°С. Такие большие перепады для деревьев не очень благоприятны, и для всех культур”, – подчеркнул агроном.

Отметим, что сезон продаж украинской черешни в этом году стартовал почти на три недели раньше по сравнению с прошлым годом благодаря теплым погодным условиям, которые способствовали более быстрому созреванию урожая.

Закарпатская черешня стоит на львовском рынке "Шувар" 75-120 грн/кг, хотя в Ужгороде ее продают по 150 грн/кг. В то же время, украинский рынок только начинает получать первые партии ранней продукции в ожидании больших объемов высококачественной черешни из других регионов.

Добавим, что в прошлом году на украинском рынке в продаже появилась первая импортная черешня, то в Киеве ее можно было найти по "космической" цене в 1200 гривен за килограмм. Тем не менее, несмотря на холодную и затяжную прошлогоднюю весну, сезон продаж отечественной черешни начался без опозданий.

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