В Украине снова подорожали помидоры: какие цены

На этой неделе в Украине снова выросли цены на тепличные помидоры. Сейчас производители продают овощи в диапазоне 60-75 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, из-за ограниченного предложения данной продукции спрос на тепличные томаты несколько повысился, благодаря чему производители получили возможность повысить отпускные цены на свою продукцию.

Так, после незначительного спада цен на прошлой неделе цены на томаты в украинских тепличных комбинатах сегодня снова повысились до 60-75 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

"Причиной роста цен на тепличные томаты эксперты называют сокращение объемов предложения данной продукции на рынке не только местных тепличных комбинатов, но и существенное уменьшение поставок томата с внешнего рынка. Также поддержку цен оказывал стабильный спрос на эту продукцию со стороны оптовых компаний и розничных сетей", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что при этом, несмотря на очередное удорожание, тепличный томат в Украине сегодня поступает в продажу в среднем на 15% дешевле, чем в конце мая прошлого года.

Какие цены на овощи

На украинском рынке наблюдается тенденция к снижению цен на раннюю белокочанную капусту нового урожая. Основной причиной понижательных ценовых корректировок явилось сезонное увеличение предложения этого овоща на фоне относительно невысокого спроса.

В Украину стали поступать оптовые партии лука нового урожая из Узбекистана и Азербайджана. Сейчас лук подешевела до 20-28 грн за кг по сравнению с 25-30 грн/кг неделей раньше.

Цены на тепличный огурец в Украине также резко снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. По состоянию на середину мая отечественные тепличные хозяйства реализуют эту продукцию на 28% дешевле.