Цены на раннюю капусту в Украине резко снижаются: в чем причина

На украинском рынке наблюдается тенденция к снижению цен на раннюю белокочанную капусту нового урожая. Основной причиной понижательных ценовых корректировок явилось сезонное увеличение предложения этого овоща на фоне относительно невысокого спроса.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день цены на раннюю капусту урожая 2024 года колеблются в диапазоне 6-10 грн/кг (0,15-0,25 доллара/кг), что в среднем на 20% ниже, чем в конце прошлой недели.

Фермеры вынуждены активно снижать цены из-за чрезмерного предложения капусты на рынке. Большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранних партий этого овоща.

В то же время, оптовые компании и розничные сети ведут закупки небольшими партиями через короткие сроки реализации капусты.

Стоит отметить, что сейчас средние цены на раннюю капусту в Украине уже на 82% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом производители не исключают, что тенденция удешевления ранней капусты на рынке сохранится и дальше из-за больших объемов предложения.

Какие цены на ранние овощи

На прошлой неделе в Украину стали поступать оптовые партии лука нового урожая из Узбекистана и Азербайджана. Пока лук подешевела до 20-28 грн за кг по сравнению с 25-30 грн/кг неделей раньше.

Цены на тепличный огурец в Украине также резко снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. По состоянию на середину мая отечественные тепличные хозяйства реализуют эту продукцию на 28% дешевле.

Кроме этого, в Украине подешевели тепличные томаты: производители предлагают к продаже помидор не дороже 60-90 грн/кг. Такое снижение цен обусловлено главным образом ростом выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также снижением спроса в данном сегменте.

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