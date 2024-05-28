Ціни на ранню капусту в Україні стрімко знижуються: в чому причина

На українському ринку спостерігається тенденція до зниження цін на ранню білокачанну капусту нового врожаю. Основною причиною понижувальних цінових коригувань стало сезонне збільшення пропозиції цього овочу на тлі відносно невисокого попиту.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Станом на сьогодні ціни на ранню капусту врожаю 2024 року коливаються в діапазоні 6-10 грн/кг (0,15-0,25 долара/кг), що в середньому на 20% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Фермери змушені активно знижувати ціни через надмірну пропозицію капусти на ринку. Більшість українських господарств вже розпочали масові відвантаження ранніх партій цього овочу.

Водночас оптові компанії та роздрібні мережі ведуть закупівлі невеликими партіями через короткі терміни реалізації капусти.

Варто відзначити, що на даний момент середні ціни на ранню капусту в Україні вже на 82% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому виробники не виключають, що тенденція здешевлення ранньої капусти на ринку збережеться й надалі через великі обсяги пропозиції.

Які ціни на ранні овочі

Минулого тижня в Україну почали надходити оптові партії цибулі нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану. Наразі цибуля подешевшала до 20-28 грн за кг порівняно з 25-30 грн/кг тижнем раніше.

Ціни на тепличний огірок в Україні також стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Станом на середину травня вітчизняні тепличні господарства реалізують цю продукцію на 28% дешевше.

Окрім цього, в Україні подешевшали тепличні томати: виробники пропонують до продажу помідор не дорожче 60-90 грн/кг. Таке зниження цін обумовлено, головним чином, зростанням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також зниженням попиту в даному сегменті.

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