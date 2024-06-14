Огурцы в Украине снова дорожают из-за сокращения предложения

После резкого падения цен неделей ранее, на рынке огурцов в Украине снова преобладает тенденция к удорожанию. Цены на этот овощ выросли на треть.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Эксперты связывают рост цен с значительным сокращением предложения. Почти все тепличные комбинаты проводят зачистки перед подготовкой ко второму севообороту, что значительно снизило объемы выборки.

Одновременно уменьшилось предложение с летних теплиц из-за замедления сбора урожая из-за погодных условий.

В результате цены на тепличный огурец выросли на 30% по сравнению с прошлой неделей и формируются в диапазоне 30-50 грн/кг ($0,74-1,23/кг). Многие комбинаты отказались от выращивания огурцов второго севооборота или сократили площади в их пользу.

Пока тепличные огурцы в Украине уже на 15% дороже, чем в прошлом году. Однако игроки рынка предупреждают, что дальнейший рост цен может негативно отразиться на сбыте.

Напомним, в Украине выросли цены на тепличные помидоры. Сейчас производители продают овощи в диапазоне 60-75 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

Лук может стать наиболее прибыльной овощной культурой в новом сезоне

Большинство участников рынка считают, что именно на луку удастся хорошо заработать в новом сезоне, свидетельствуют результаты опроса проекта EastFruit.

Результаты опроса, учитывая потери, понесенные фермерами и трейдерами на луке в уходящем сезоне, удивили аналитиков. Так, лук, как и годом ранее, снова оказался вне конкуренции, и снова большинство участников рынка считают, что на нем удастся хорошо заработать. Если точнее, то 41% участников опроса предпочитает лук как культуру, которая поможет фермерам заработать максимальную прибыль в новом сезоне.

Вдвое меньше людей, 20%, проголосовало за картошку. Однако картофель занял второе место среди культур, которые могут, по мнению участников рынка, оказаться наиболее прибыльными. Неудивительно, что морковь опустилась только на четвертое место с учетом перепроизводства этой культуры в некоторых регионах в 2023 году. А вот капуста заняла третье место, почти догнав картошку. В возможности хорошо заработать на капусте в новом сезоне верят 16% участников опроса.

Источник фото: ua.depositphotos.com