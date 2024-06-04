Цены на клубнику на 20% выше, чем в прошлом году: сколько стоит ягода и когда делать запасы на зиму

На украинском рынке сохраняется тенденция снижения цен на клубнику. Сейчас ягоду предлагают к продаже в диапазоне 40-70 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем на прошлой неделе. Можно ожидать, что цены будут снижаться в течение июня, достигая своего минимума в начале сезона консервации, что является благоприятным временем для закупки ягод для зимних запасов.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что снижать цены в данном сегменте производители вынуждены из-за стремительного увеличения предложения клубники в местных хозяйствах, в то время как спрос на эту продукцию остается достаточно сдержанным.

При этом большинство операторов рынка сетуют на достаточно большой процент некондиционной ягоды этого сезона.

Какие цены на клубнику

По данным аналитиков, резкий рост предложения клубники привел к снижению средних оптовых цен.

Если еще в конце прошлой рабочей недели клубнику можно было продать по 60-100 грн/кг, то сейчас цены снизились до 40-70 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле.

При этом фермеры готовы снижать цену и охотно идут на уступки, поскольку видят, что количество продавцов клубники растет, как и предложение данной ягоды на рынке.

Аналитики отмечают, что даже после удешевления стоимость клубники в Украине на сегодняшний день в среднем на 20% выше, чем в начале июня 2023 года.

"При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды не всегда устраивает потребителей", - подчеркивают аналитики.

Когда закупать ягоды для зимних запасов

В настоящее время на оптовом рынке «Шувар» во Львове клубника стоит 60-65 грн за кг, сообщает пресс-служба рынка.

Несмотря на то, что весенние заморозки в этом году несколько повредили часть урожая, ожидается, что цены будут очень близки к прошлогодним.

Можно ожидать, что цены будут дальше снижаться в течение июня, достигая своего минимума в начале сезона консервации, что является благоприятным временем для закупки ягод для зимних запасов.

Сезон консервации обычно начинается в конце июня и начале июля, когда цены на клубнику и другие сезонные ягоды достигают своего минимума. В прошлом году цены начали снижаться уже в июне, и похожая ситуация ожидается и в этом году.