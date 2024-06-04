- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Цены на клубнику на 20% выше, чем в прошлом году: сколько стоит ягода и когда делать запасы на зиму
На украинском рынке сохраняется тенденция снижения цен на клубнику. Сейчас ягоду предлагают к продаже в диапазоне 40-70 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем на прошлой неделе. Можно ожидать, что цены будут снижаться в течение июня, достигая своего минимума в начале сезона консервации, что является благоприятным временем для закупки ягод для зимних запасов.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что снижать цены в данном сегменте производители вынуждены из-за стремительного увеличения предложения клубники в местных хозяйствах, в то время как спрос на эту продукцию остается достаточно сдержанным.
При этом большинство операторов рынка сетуют на достаточно большой процент некондиционной ягоды этого сезона.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Какие цены на клубнику
По данным аналитиков, резкий рост предложения клубники привел к снижению средних оптовых цен.
Если еще в конце прошлой рабочей недели клубнику можно было продать по 60-100 грн/кг, то сейчас цены снизились до 40-70 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле.
При этом фермеры готовы снижать цену и охотно идут на уступки, поскольку видят, что количество продавцов клубники растет, как и предложение данной ягоды на рынке.
Аналитики отмечают, что даже после удешевления стоимость клубники в Украине на сегодняшний день в среднем на 20% выше, чем в начале июня 2023 года.
"При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды не всегда устраивает потребителей", - подчеркивают аналитики.
Когда закупать ягоды для зимних запасов
В настоящее время на оптовом рынке «Шувар» во Львове клубника стоит 60-65 грн за кг, сообщает пресс-служба рынка.
Несмотря на то, что весенние заморозки в этом году несколько повредили часть урожая, ожидается, что цены будут очень близки к прошлогодним.
Можно ожидать, что цены будут дальше снижаться в течение июня, достигая своего минимума в начале сезона консервации, что является благоприятным временем для закупки ягод для зимних запасов.
Сезон консервации обычно начинается в конце июня и начале июля, когда цены на клубнику и другие сезонные ягоды достигают своего минимума. В прошлом году цены начали снижаться уже в июне, и похожая ситуация ожидается и в этом году.