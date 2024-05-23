Цены на клубнику уже почти на четверть выше, чем в прошлом году: сколько стоит ягода на рынке

На рынке Украины отмечается стремительный рост цен на клубнику. Фермеры предлагают ягоду к продаже по 65-100 грн/кг, что в среднем на 27% дороже, чем неделей ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что прохладная погода, которая наблюдалась в основных регионах выращивания данной ягоды, не способствовала быстрому созреванию клубники, что позволило садоводам повысить цены на свою продукцию.

Сколько просят за ягоду

По словам участников рынка, на сегодняшний день предложение клубники из местных хозяйств пока очень малообъемно, что дает возможность производителям продавать ягоду по достаточно высоким ценам.

В настоящее время качественную клубнику на рынке предлагают к продаже по 65-100 грн/кг, что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Когда подешевеет клубника

При этом, как отмечают аналитики, цена клубники в Украине на сегодняшний день в среднем на 23% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам операторов рынка, цена на садовую землянику, вероятно, будет снижаться с увеличением предложения данной ягоды из местных хозяйств.

Кроме того, давление на рынок оказывают стабильные поставки более дешевой импортной клубники.

На прошлой неделе украинские садоводы продавали клубнику по 50-80 грн/кг.

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