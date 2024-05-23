Ціни на полуницю вже майже на чверть вищі, ніж торік: скільки коштує ягода на ринку

На ринку України відзначається стрімке зростання цін на полуницю. Фермери пропонують ягоду до продажу по 65-100 грн/кг, що в середньому на 27% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування даної ягоди, не сприяла швидкому дозріванню полуниці, що й дозволило садівникам підвищити ціни на свою продукцію.

Скільки просять за ягоду

За словами учасників ринку, на сьогоднішній день пропозиція полуниці з місцевих господарств поки що дуже малооб'ємна, що дає можливість виробникам продавати ягоду за досить високими цінами.

На даний момент якісну полуницю на ринку пропонують до продажу по 65-100 грн/кг, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Коли подешевшає полуниця

При цьому, як зауважують аналітики, ціна полуницю в Україні на сьогоднішній день в середньому на 23% вища, ніж в аналогічний період минулого року.

За словами операторів ринку, ціна на суницю садову, ймовірно, буде знижуватися зі збільшенням пропозиції даної ягоди з місцевих господарств.

Крім того, тиск на ринок чинять стабільні поставки дешевшої імпортної полуниці.

Зауважимо, на минулому тижні українські садівники продавали полуницю по 50-80 грн/кг.

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