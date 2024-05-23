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Ціни на полуницю вже майже на чверть вищі, ніж торік: скільки коштує ягода на ринку
На ринку України відзначається стрімке зростання цін на полуницю. Фермери пропонують ягоду до продажу по 65-100 грн/кг, що в середньому на 27% дорожче, ніж тижнем раніше.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування даної ягоди, не сприяла швидкому дозріванню полуниці, що й дозволило садівникам підвищити ціни на свою продукцію.
Скільки просять за ягоду
За словами учасників ринку, на сьогоднішній день пропозиція полуниці з місцевих господарств поки що дуже малооб'ємна, що дає можливість виробникам продавати ягоду за досить високими цінами.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
На даний момент якісну полуницю на ринку пропонують до продажу по 65-100 грн/кг, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Коли подешевшає полуниця
При цьому, як зауважують аналітики, ціна полуницю в Україні на сьогоднішній день в середньому на 23% вища, ніж в аналогічний період минулого року.
За словами операторів ринку, ціна на суницю садову, ймовірно, буде знижуватися зі збільшенням пропозиції даної ягоди з місцевих господарств.
Крім того, тиск на ринок чинять стабільні поставки дешевшої імпортної полуниці.
Зауважимо, на минулому тижні українські садівники продавали полуницю по 50-80 грн/кг.
Джерело фото: ua.depositphotos.com